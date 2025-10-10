Aculiecinieces fotogrāfijas

“Varbūt iedzīvotāji atpazīst kaimiņa vecās flīzes?” Sieviete pastaigas laikā atklāj nepatīkamu skatu 0

6:12, 10. oktobris 2025
Limbažu pusē kādas sievietes prieku par pastaigu dabā aizēnojis nepatīkams skats – mežā izmesti remontdarbu atkritumi. Kāds izdomāja, ka vislabākā vieta, kur izmest flīzes, spaiņus un citus būvniecības materiālus, būs daba!

Vides piesārņojums novērots uz Mētru ceļa Limbažu pagastā.

“Septembra pastaigu Latvijas Valsts mežos pabojāja piesārņotāji – izbērti remontdarbu atkritumi. Starp tiem flīzes, kontaktligzdas un citi materiāli gan spaiņos, gan maisos. Kā rīkoties šādā situācijā, kam ziņot? Varbūt Kaijciema vai Lādezera apkaimes iedzīvotāji atpazīst kaimiņa vecās flīzes,” redakcijai rakstīja LA.LV lasītāja.

LA.LV atgādina, ka iedzīvotājiem, kuri pamana piegružotas vai nesakoptas teritorijas, ieteicams informēt konkrēto pašvaldību. Pašvaldība izvērtē situāciju un rīkojas savas kompetences ietvaros.

Tāpat cilvēki tiek aicināti izmantot mobilo lietotni “Vides SOS”, kas lieti noder šādos gadījumos. Visus iesniegtos ziņojumus šajā lietotnē pārbauda Valsts vides dienesta (VDD), kas tālāk tos novirza atbildīgajai institūcijai. Lietotne automātiski pievieno katram ziņojumam precīzas atrašanās vietas koordinātas, kas būtiski atvieglo ziņojuma izvērtēšanu un atbildīgo dienestu nokļūšanu līdz norādītajai vietai.

Ziņot iespējams arī, zvanot uz “Vides SOS” tālruni: +371 26338800, vai izmantojot mobilo lietotni “Vides SOS”.”

