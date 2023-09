FOTO: @AFCJake__/Twitter

Vecāki, esiet vērīgi! Bēdīgi slavenās spēles jeb “Blue Whales”pašnāvības izaicinājuma sekas – nodurts vīrietis Ieteikt







Eksperti ir izteikuši brīdinājumu vecākiem par spēles jeb pašnāvības izaicinājuma “Blue Whale” bīstamību, jo tā saistīta ar kāda brita, kurš tika sadurts, nāvi Portugālē, ziņo “Daily Mail“.

Spēles, iespējams, radusies Krievijā 2016. gadā un ir saistīta ar daudziem nāves gadījumiem visā pasaulē.

Spēle mudina pusaudžus 50 dienu laikā piedalīties 50 uzdevumos, sākot ar šausmu filmu skatīšanos, turpinot ar sevis traumēšanu un beidzot ar pašnāvību.

Sarunā ar “MailOnline”, Dr Marks Grifits, atkarību eksperts, profesors Notingemas Trentas Universitātē, mudināja vecākus būt modriem un nepalikt vienaldzīgiem, pamanot izmaiņas savu bērnu garastāvoklī.

Viņš teica: “Ja spēle pat patiešām pastāv, tie, kas kontrolē spēli, medī jaunus indivīdus (t.i., jaunus pusaudžus), ko ietekmēt, īpaši tos, kuri ir nomākti un sociāli noslēgti.”

Pagājušajā nedēļā 35 gadus vecajam upurim, kura vārds netiek nosaukts, iespējams, tika uzbrukts pēc tam, kad draugu grupā izcēlās strīds, spēlējot bēdīgi slaveno spēli. Kāds 26 gadus vecs vīrietis atzinās Portugāles varas iestādēm, ka ir vainīgs noziegumā. Viņš tajā brīdī spēlējis šo spēli.

Spēle ir cieši saistīta ar vārdu Džonatans Galindo – vīrieti, kuram seja uzkrāsota kā Mikijpelei vai sunim.

Profesors piebilda: “Vecākiem vajadzētu būt vērīgiem pret jebkādām izmaiņām bērna uzvedībā, piemēram, to, ka bērns kļūst noslēgts, nav komunikabls, iziet no mājas neparastā laikā un/vai visu laiku ceļas ļoti agri, uzņem selfijus bīstamās vietās. Tāpat jāvēro, vai bērnam nepieaug interese par paškaitējumu [tīšām darbībām, lai nodarītu kaitējumu savam ķermenim] un vai nav parādījušās bailes no sociālajiem medijiem.

Šīs zīmes, protams, var liecināt arī par daudzām citām lietām, kam nav nekāda sakara ar “Blue Whale” izaicinājumu.

“Kā vecākam jums ir visas tiesības pārbaudīt, ko jūsu bērns dara internetā un savos viedtālruņos. Varat arī pārbaudīt, vai uz guļamistabas sienām, bērna rokām, kājām nav vaļu zīmējumu.”

Šiem ieteikumiem pilnībā piekrita Bendžamins Viljamss, jauniešu labdarības organizācijas “Kicsters” projektu vadītājs, kurš mudināja vecākus vairāk apzināties briesmas, ar kurām viņu bērni saskaras tiešsaistē.

Viņš pastāstīja “MailOnline”: “Jaunieši tiešsaistē ir pakļauti vairākiem riskiem, un saturs, kuram viņi piekļūst, sākotnēji var šķist nevainīgs. Tas attiecas uz tiešsaistes spēlēm, piemēram, “The Blue Whale Game”, kas sākas ar virkni nekaitīgu izaicinājumu, lai piesaistītu jauniešus, pirms viņi tiek pārcelti uz riskantākiem un draudīgākiem uzdevumiem.

Spēle ir biju pamats daudziem nāves gadījumiem visā pasaulē, tostarp Ukrainā, Indijā un ASV.

Northemptonšīras policija iesaka vecākiem pievērst uzmanību, vai bērni nesaņem ziņas, kas saistītas ar Džonatanu Galindo [iepriekšējā attēlā], un vai tajās nav tādas atsauces kā #f57, #f40 vai #IMawhale.