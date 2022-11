Vienoties demonstrācijā ukraiņiem, kas, bēgot no kara, patvērušies Venēcijā, ir bijis izaicinoši, jo Itālijā daudzas dzirdīgas ausis ir gadiem klausījušās Krievijas propagandā, tas nav palicis bez sekām pat vēl tagad, kad Krievijas uzsāktais karš ilgst jau devīto mēnesi. Foto no ukraiņu kopienas Venēcijā Facebook vietnes

Ukraiņu aktīviste: Krievijas propaganda Itālijā laidusi dziļas saknes Ieteikt







Ilze Kalve, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Lai arī Itālija nav valsts, no kuras par demonstrācijām Ukrainas atbalstam regulāri ziņotu pasaules mediji, tomēr nupat, oktobra beigās, “Santa Lucia” laukumā pie centrālās dzelzceļa stacijas Venēcijā notika pirmais Venēcijas protests pret karu Ukrainā, pulcējot gan apkārtnē dzīvojošos ukraiņus, gan viņu atbalstītājus.

Tiek lēsts, ka Itālija, valsts ar teju 59 miljoniem iedzīvotāju, ir uzņēmusi ap 150 000 Ukrainas bēgļu.

Itālijā – gan legāli, gan nelegāli – kopumā dzīvo no 600 000 līdz 1 000 000 ukraiņu.

Nespēja noticēt, ka “brāļu tauta”…

Gaļina Bortolozo ir ukrainiete, precējusies ar itāli, dzīvo Itālijā jau vairāk nekā 20 gadus un audzina divus dēlus. Viņa ir viena no aktīvajām ukrainietēm, atbalstot Venēcijas ukraiņu biedrību “Associazione comunità Ucraina di Venezia” un ukraiņu asociāciju “Оберіг” pirmās demonstrācijas Venēcijā organizēšanā.

“Organizēt nebija grūti, taču bija daudz birokrātisko šķēršļu,” zina stāstīt Gaļina, kura jau paspējusi izdalīt veselu kaudzi mazu Ukrainas karodziņu. Viens tiek arī “Latvijas Avīzes” žurnālistei, taču bez plastmasas kāta, lai lidostas drošības pārbaudē nenoņemtu.

Laukums pie stacijas ir viena no populārākajām tūristu vietām, un, lai arī Venēcijā oktobrī vairs nav sezona, tomēr cilvēku ir ļoti daudz. Apkārt plīvo Ukrainas karogi, vairāki apmeklētāji ģērbušies ukraiņu tautastērpos.

Demonstrācijā piedalās arī bērni un skolotāji no ukraiņu skolas, arī itāļi, kuru dzīvesbiedri ir ukraiņi. Tiek pieprasīta Krievijas karaspēka izvešana no Ukrainas, atbalsts Ukrainai, kā arī teritoriālās integritātes un neatkarības garantēšana, tiek vākti ziedojumi.

“Tagad dzīvi dalu divos periodos: pirms un pēc 2022. gada februāra, Krievijas iebrukuma sākuma,” stāsta Gaļina.

“Pirmajās kara dienās nekādi nevarēju saprast, ka krievi – mūsu kaimiņi, mūsu brāļu tauta –, ir spējīgi pastrādāt tādas šausmas. Neatbilstības Itālijas mediju vēstītajā un no Ukrainas dzirdētajā nu ir novedušas pie tā, ka tagad vairs TV neskatos, bet informāciju lielākoties meklēju “Facebook” oficiālajā Ukrainas valdības lapā.”

Gaļina atceras, ka, sākot no pašām pirmajām kara dienām, itāļi centās palīdzēt, sāka vākt humāno palīdzību, uzņemt bēgļus, doties uz Polijas robežu, lai palīdzētu bēgļiem to šķērsot. “Pati personīgi devos palīgā, kā arī intensīvi darbojos sociālajos medijos, apstrīdot Krievijas propagandu un palīdzot sameklēt uzticamus avotus.”

Krievijas propaganda Itālijā – ierasta lieta

Tikām Itālijā visi ir pieraduši pie gadiem ilgas Krievijas propagandas, tādējādi nav nekāds pārsteigums, ka itāļi turpina atbalstīt Krievijas uzsākto karu, pat apsveic Putinu dzimšanas dienā Krievijas vēstniecības lapā.

Gaļina: “Te ir tikai daži no komentāriem – “tas mūs neskar!”, “ja gribam mieru, tad ieročus nevajag dot”, “nav īsti skaidrs, kas tur notiek”. Esmu atvērta dažādiem viedokļiem, Itālija ir brīva un demokrātiska valsts.

Taču argumentētu viedokļu vietā tiek izplatīti absolūti meli, tā nav vārda brīvība, bet gan apmelošana!

Nevienam nedrīkstētu ļaut runāt par “Kijivas nacistu režīmu”, jo Ukrainā nav nacistu režīma, tas ir fakts!”

Par laimi, daudzi itāļi atbalsta Ukrainu, sākuši interesēties par Ukrainas vēsturi, mediji publicē skaidrojošus rakstus.

“Daudziem šie fakti ir jaunums, taču Krievijas atbalstītājiem tie ir meli, viņi ir pārliecināti, ka Itālijas ekonomiskās problēmas ir saistītas ar krievu tūristu neesamību un sankcijām Krievijai, jo līdz šim Itālija uz Krieviju eksportēja daudz preču – pārtiku, mēbeles, apģērbus, apavus, elektropreces.

Nu šie itāļu uzņēmumi atrodas uz bankrota sliekšņa. Šeit nu viņiem tiešām ir taisnība, taču mēs nevaram turpināt atbalstīt Krievijas Federācijas režīmu, kas bez žēlastības iznīcina ukraiņu tautu, lai tikai neciestu Itālijas uzņēmumi!”

Gaļina uzskata, ka Itālijas valdībai nepieciešams uzsākt cīņu ar Krievijas ietekmi valstiskā līmenī, propagandu atzīstot par noziegumu.

13. novembrī tiks organizēts nākamais Venēcijas ukraiņu pasākums – labdarības pusdienas ar ukraiņu kultūras programmu. Plānots uzaicināt ap 100 viesu, galvenokārt itāļus, lai iepazīstinātu ar ukraiņu virtuvi cerībā, ka, uzzinot vairāk par Ukrainu, uzaicinātie viesi gribēs vairāk iedziļināties patiesajā situācijā.

Atbalsta komunistisko partiju un Putinu

Šī gada jūlijā veiktajā aptaujā 77% itāļu atbalstīja Ukrainas bēgļu pagaidu uzņemšanu, 71% uzskatīja, ka sankcijas nepieciešamas, taču tikai 65% bija gatavi vainot Putinu, tajā pašā laikā 39% piekrītot apgalvojumam, ka kara iemesls ir NATO paplašināšanās. 67% atbalstīja naftas un gāzes importa aizliegumu no Krievijas pat tad, ja nāktos samierināties ar augstākām cenām, un 63% labprāt redzētu Ukrainu ES, tajā pašā laikā tikai 45% piekrītot ieroču sūtīšanai uz Ukrainu.

Eiropas Komisijas Ārvalstu attiecību (ECFR) veiktās aptaujas secinājumi ir vēl bēdīgāki, jo izrādās, ka no visām ES nācijām itāļi Krieviju atbalsta visvairāk, 27% atzīmējot atbildi, ka pie kara vainīga ir “Ukraina, ES vai ASV”.

Uz jautājumu, vai valstij nepieciešams tērēt vairāk aizsardzībai, ņemot vērā situāciju ar karu Ukrainā, tikai 14% itāļu atzīmēja “jā”.

Jāņem vērā, ka Itālijai un Krievijai ir senas kultūras, politiskās un ekonomiskās attiecības.

Itālijas komunistiskā partija (PCI) pēc Otrā pasaules kara bija tieši atkarīga no Maskavas, lai arī 60. un 70. gados centās no krieviem distancēties. Mūsdienās no kādreiz varenās komunistiskās partijas pāri palikušas mazākas partijas, tādas kā Demokrātiskā partija un “5 zvaigžņu kustība”, kas salīdzinoši nesen vēl atklāti pauda 100% atbalstu Putina Krievijai, bijušajam premjeram Berluskoni pat atbalstot Krimas aneksiju 2014. gadā.

Šā gada februāra Krievijas iebrukums Ukrainā gan tika nosodīts teju vienprātīgi. Domas dalījās par to, vai Krieviju un oligarhus vajadzētu pakļaut sankcijām, tāpat joprojām turpinās strīdi par to, vai vajadzētu sūtīt ieročus.

Pat sabiedriskās televīzijas kanāls “Rai” sākotnēji par uzbrukumu kodolreaktoram Zaporižjā ziņoja, ka tas ir ukraiņu sabotāžas rezultāts.

“Krievu propaganda atrod mājvietu itāļu medijos”, raksta ASV portāls “foreignpolicy.com”, secinot, ka krievu propagandistiem un atbalstītājiem ir nopietna ietekme uz itāļu medijiem, konservatīvajā “Rete 4” televīzijas kanālā kādam no raidījuma viesiem netraucēti prātojot, ka “Bučā bija slaktiņš, bet nevaru iedomāties, kurš to ir izdarījis… Kijivā ir nacisti!”

Tikmēr sociālajos medijos izplatās ziņas, ka Krievijas pilsoņi iepērkot viltotas Ukrainas pases, par tām maksājot pat vairākus tūkstošus dolāru.