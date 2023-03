Vents Armands Krauklis: “Atceraties, bija taču laiks, kad visur bija nosperts tualetes papīrs! Vēl aizvien mums ir postpadomju domāšana” Ieteikt







“Tomēr jāatceras, ka mums ir vēl ļoti daudziem paaudzēs ir šī te postpadomju domāšana. Pirmāmkārtām, mēs redzam, paldies Dievam arī Krievijā tādā ziņā: nu, nenozagsi – neizdzīvosi! Mums vairs nav tik skarbi, mēs esam tiešām jau nākamajā pakāpē un tāda atklāta zagšana vairs tiešām netiek tolerēta, un nevienu neslavēs, ja viņš no privātās firmas atstieps mājās kaut ko tur nozadzis vai arī no veikala,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs”, apspriežot aktuālos jautājumus sabiedrībā un sociālajā jomā, pauda Valkas novada pašvaldības priekšsēdētājs (Vidzemes partija) Vents Armands Krauklis.

“Kādreiz tā bija! Normāli… Atceraties, bija taču laiks, kad visur bija nosperts tualetes papīrs! Nu, bija tādi laiki – arī Latvijā. Tagad tas vairs nenotiek. Nu, daudz mazāk…Kopumā daudz mazāk,” smejot par to kopā ar citiem raidījuma viesiem sacīja Vents Armands Krauklis.

“Mēs esam sasnieguši nākamo līmeni, bet mēs aizvien esam tajā postpadomju telpā. Un vēl aizvien ļoti daudziem cilvēkiem es taču pašvaldībā ar to saskaros – atnāk viens veselīgs puisis, 45 gadus vecs, kurš visu mūžu ir nodzīvojis pie mammas, tagad viņam mamma ir nomirusi, un viņš saka: kā tu man palīdzēsi? Es saku: paskaties, re kur ir daudz vakances un tā tālāk! Viņš: nē, man tur mugura sāp un tā tālāk, ja…Jo viņam pienākas! Un arī daudziem tā sajūta – valsts vai pašvaldība man dod par maz, bet tas, ka šodien tiešām, ja tu esi vesels, ir darba roku deficīts arī salīdzinoši labi atalgotās profesijās, kur tu “uz rokas” saņem 2000 eiro un vairāk, bet tas, protams, prasa zināšanas vai arī diezgan smagu, fizisku darbu. Un viņš izvēlas vienu pabalstiņu, otru pabalstiņu, haltūriņu un tā tālāk,” tā savu pieredzi, strādājot pašvaldībā, atklāja Valkas novada pašvaldības mērs.

“Laukos man cilvēki saka to, ka ir ļoti grūti…tante saka, ka viņa grib, lai viņai uzrok dārzu! Bet ir ļoti grūti atrast, kurš arī to haltūriņu gatavs veikt, jo viņš var dabūt to pabalstiņu arī bez tās dārza rakšanas,” tā raidījumā “Preses klubs” atzina Vents Armands Krauklis.