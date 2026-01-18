Publicitātes foto

“Pagriežos, viņš ir izstiepis roku,” izņemot paciņu no pakomāta, Lelde palīdzējusi sirmgalvim, kurš parādā nav palicis 0

17:15, 18. janvāris 2026
Lelde soctīklos dalījusies ar kādu pavisam nelielu, sirsnīgu ainiņu, ko piedzīvojusi pie pakomāta. Mazais stāsts izpelnījies daudzus komentārus no citiem cilvēkiem, kuri arī piedzīvojuši to īpašo sirmgalvju spēju pateikt paldies.

Šis stāsts ir kā neliels atgādinājums, cik svarīgi ir nepaiet garām kādam, kuram vajadzīga palīdzība.

Lelde dalās: “Šodien izņēmu paciņu no pakomāta, aiz manis stāvošais onkulītis palūdza palīdzību, pirmo reizi kaut kas ir atnācis pakomātā un īsti nezina kas jādara. Protams atbildu, ka palīdzēšu. Viņš izvelk mazu lapiņu, uz kuras uzrakstītas norādes un arī kods. Pastāstu, kur kas ir jādara, un ātri vien onkulītis priecīgs izņem paku. Smaidot pateicās, un tā atsveicinājāmies. Pēc brīža onkulītis sauc aiz muguras: “Gribēju pateikt paldies!” Pagriežos, un viņš, izstiepis roku, dod man mazu šokolādīti.”

Un te arī citu cilvēku mīļie stāsti!

