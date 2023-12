Ekrānšāviņš no “X”. Scanpix/LETA. Kolāža: LA.lv

VIDEO. Apokalipse Vācijas dienvidos. Pie skrejceļa piesalst lidmašīna, apstājusies satiksme – uzsnidzis sniegs







Minhenes lidostā stiprās snigšanas dēļ sestdien bija atcelti visi reisi vismaz līdz svētdienai plkst.6.00 (plkst.7.00 pēc Latvijas laika) sestdienas rītā paziņojis lidostas pārstāvis. Sākotnēji lidojumi tika apturēti tikai līdz sestdienas pusdienlaikam.

Pasažieri aicināti nedoties uz lidostu, bet svētdien pirms izbraukšanas pārbaudīt pie attiecīgās lidsabiedrības sava reisa statusu.

Savukārt lidsabiedrības “Lufthansa” pārstāvis norādījis, ka gaisa satiksmes apturēšana Minhenē ietekmēs arī citas Vācijas lidostas. Piemēram, arī Frankfurtē sestdien ir nopietni lidojumu ierobežojumi.

In an age of "global boiling" aircraft bound for Dubai for #COP28 are frozen to the tarmac at Munich. pic.twitter.com/d4fNRqW5IJ — David Atherton (@DaveAtherton20) December 3, 2023

Ietekmēta arī dzelzceļa satiksme, īpaši Minhenes apkārtnē. Nolūzušie koki vietām aizšķērsojuši sliežu ceļus, bet gaisa elektropārvades vadi ir apledojuši. Dzelzceļa reisi no un uz Minhenes Centrālo staciju sākotnēji tika atcelti, un pasažieriem Ulmā un Minhenē nakti nācies aizvadīt vilcienos.

Bavārijas galvaspilsētā sākotnēji nācies apturēt arī metro, autobusu un tramvaju satiksmi. Visā Bavārijā reģistrēts liels satiksmes negadījumu skaits. Tiek prognozēts, ka vilcienu satiksme Vācijas dienvidos būs stipri traucēta līdz pat pirmdienai.

Varas iestādes lūgušas iedzīvotājus drošības labad palikt mājās. Ziemīgie laikapstākļi traucēja arī vilcienu satiksmi, dzelzceļa operatoram Deutsche Bahn paziņojot, ka “Minhenes galveno staciju nevar apkalpot”. Tajā teikts, ka ceļotājiem jārēķinās ar kavēšanos un reisu atcelšanu visā reģionā, un lielākā daļa autobusu, tramvaju un piepilsētas vilcienu Minhenē nekursē.

Pārtraukta futbola spēle starp Minhenes Bayern un Union Berlin.

Liela daļa Vācijas jau vairākas dienas bija pakļauta sniega un sasalšanas temperatūrai. Saskaņā ar laika prognozēm lielākais sniega daudzums sestdien bija gaidāms Allgavā Bavārijas dienvidos.

Never seen Munich so heavy with snow. Der Schnee ist thicc pic.twitter.com/71PMMUzrXn — Dr. Simon 🎄. 🎁. Clark (@Kelpiesi) December 2, 2023

Tā pašlaik izskatās viens no Minhenes veloceliņiem. Tā meitene stāv tieši veloceliņa vidū. Pa nakti uzsniguši 45 cm sniega un līdz plkst.17.00 nekas daudz nav iztīrīts. Blakus esošā iela vēl ok, bet šķērsielas esot pilnas ar sniegu. Minhenes lidostā atcelti 760 reisi 1/2 pic.twitter.com/34Yy24Uaul — Jānis Tereško (@JanisTeresko) December 2, 2023

UPDATE: Flight operations have resumed at Germany's Munich Airport after it was shut down over heavy snowfall, which caused transportation chaos. pic.twitter.com/5YOHmP5pdf — DW News (@dwnews) December 3, 2023

A look at the heavy snow blanketing Munich, Germany, today. 🌨 pic.twitter.com/tgDygVLgT6 — AccuWeather (@accuweather) December 2, 2023

With 44 cm left on the ground this morning, Munich, Germany has officially experienced its biggest December snowstorm on record.

pic.twitter.com/qMqEHoQiLj — Nahel Belgherze (@WxNB_) December 2, 2023