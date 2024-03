VIDEO. Fui! Pircējs veikalā kārtīgi apčamda neiesaiņotus keksiņus, izvēloties sev tīkamāko… Ieteikt







Pērkot pārtikas preces, kuras nav rūpnieciski iesaiņotas, vienmēr “iekšā sēž” jautājums – cik šī lieta ir tīra, cik roku to ir aptaustījušas. Vienalga, vai tie ir dārzeņi no dārzeņu stenda, vai ogas un augļi no kastītēm, kurās var izvēlēties sev tīkamākos, tas pats ar maizītēm – vienmēr gribas to brūnāko un kraukšķīgāko izvēlēties.

Reklāma Reklāma

Tas viss būtu labi, ja visi pircēji godprātīgi izmantotu blakus precēm veikala piedāvātos vienreizējos cimdus – tas tomēr būtu higiēniski un arī ētiski. Neaiztiksim, nespaidīsim, netaustīsim atklāti pieejamās pārtikas preces veikalos ar plikām rokām!

Piedāvājam augstāk noskatīties video, no kura gūt sev mācību.

Pirms apčamdīt katru augli, dārzeni vai bulciņu pēc kārtas, rosinām aizdomāties, kā jutīsimies paši, ja kāds šādas darbības būs veicis pirms mums.