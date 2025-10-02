“Viņa gandrīz mani nogalināja”: iedzīvotājus terorizē “nikna vāvere” – vairākiem cilvēkiem nācies meklēt mediķu palīdzību 0
ASV, Kalifornijā, vairāki Sanrafaelas iedzīvotāji piedzīvojuši biedējošu uzbrukumu sēriju – pilsētā parādījusies agresīva vāvere. Vairāki cilvēki guvuši nopietnus savainojumus un nogādāti slimnīcā, ziņo ABC News.
Vietējā iedzīvotāja Džoana Hebleka stāsta, ka uzbrukums noticis pavisam negaidīti.
“Viņa vienkārši sagrāba mani! Domāju tikai vienu: ‘Atbrīvojiet mani no viņas, lūdzu!’ Es biju ļoti nobijusies,” atceras sieviete.
Pēc sāpīgajiem kodumiem viņai nācies meklēt mediķu palīdzību.
Dažas dienas vēlāk tajā pašā rajonā no agresīvās vāveres uzbrukuma cietušas vēl divas sievietes.
“Vāvere mēģināja ielekt man sejā, bet es aizsargājos, un tad viņa iekoda man rokā.
Pēc iedzīvotāju teiktā, no vāveres uzbrukumiem cietuši aptuveni pieci cilvēki.
Organizācijas “WildCare” pārstāve Vanesa Poterre skaidro, ka vāveres nav trakumsērgas pārnēsātājas, un šāda agresija, visticamāk, saistīta ar cilvēku uzvedību.
“Ja vāveres bērnībā baro cilvēki, tās pierod asociēt cilvēku ar pārtiku un zaudē dabisko baiļu instinktu. Ja gaidītās barības nav, dzīvnieks var kļūt neapmierināts un sākt agresīvi aizstāvēt savu teritoriju,” norāda eksperte.
Rajonā jau izlikti brīdinājuma plakāti, taču pēdējās dienās “ļauno vāveri” neviens nav redzējis.
Cietušie turpina ārstēties, bet apkārtnes iedzīvotāji atzīst – lai gan bažas saglabājas, viņi cenšas neatteikties no pastaigām svaigā gaisā.