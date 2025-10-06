VIDEO. Ģeniāli! Vidusskolas puiši izdomā asprātīgu veidu, kā atvainoties spāņu valodas skolotājam 0

18:13, 6. oktobris 2025
Skolas dzīves spilgtākie mirkļi vecākiem bieži vien paliek nemanīti. Bet, ja klase izlemj komiskākos mirkļus parādīt savā “TikTok” kontā, mēs pēkšņi kļūstam par daļu no viņu ikdienas. Lūk, Rīgas valsts 3. ģimnāzijas 10.c klase to ir paveikusi un publicējusi smieklīgu video.

Pēc apraksta varam noprast, ka puiši tika izdzīti no spāņu valodas klases par sliktu uzvedību, bet izdomāja asprātīgu veidu, kā atgriezties stundām. Viņi visi nāca iekšā klasē, dziedot senseno dziesmu “Bailando”. Šāds priekšnesums nevienu nespēj atstāt vienaldzīgu. Video redzams, ka sajūsmā gan klasesbiedri, gan skolotājs.

Video vienā dienā noskatījās 15 000 cilvēku.

Komentāros cilvēki slavē puišus par asprātību, citi bēdājas, ka viņu stundas gan nav tik jautras un vēl kāds jautā, “kas jāizdara, lai izdzītu no spāņu valodas stundas? Tie taču paši mierīgākie skolotāji!”

