VIDEO. Kas notiek, kad ērglis atstāj ligzdu? LVM kamera atklāj aizkustinošu ainu 0
AS “Latvijas valsts meži” (LVM) tiešsaistes kamerās kopš aprīļa dabas draugiem bija iespēja sekot līdzi mazo ērgļu ligzdošanai Lisiņas meža rajonā.
Šī gada 9. jūnijā no olas izšķīlās jaunais ērglis Straume. Strauji augot un vingrinot spārnus, viņš sasniedza lidot prasmi un 5. augustā, 58 dienu vecumā, izlaidās no ligzdas eglē.
Kā norāda LVM vides eksperts, ornitologs Uģis Bergmanis: “Kad jaunie ērgļi atstāj ligzdu, tie vēl nespēj patstāvīgi medīt. Vecāki turpina rūpēties par pēcnācējiem, piegādājot barību gan ligzdā, gan tās apkārtnē līdz pat septembra vidum, kad sākas migrācija uz siltajām zemēm.”
31. augustā LVM tiešsaistes kamerās fiksēts, kā pieaugušais mazais ērglis atnes strupasti uz citu ligzdu 230 metru attālumā no dzimtās. Lai jaunulis atrastu barību, pieaugušais putns to piegādes brīdī sauc ar skaļu balsi.
Pieaugušajiem ērgļiem apspalvojums ir šokolādes brūnā tonī ar nedaudz gaišākiem pleciem un baltu laukumu uz katra spārna un virsastes. To acis ir dzintardzeltenas. Jaunie ērgļi, savukārt, ir tumši brūni ar gaišiem raibumiem uz spārnu segspalvām un gaiši rūsganu laukumu uz pakauša. Viņu acis ir tumši brūnas.
Jau pavisam drīz mazie ērgļi uzsāks tālo un bīstamo migrācijas ceļu uz ziemošanas vietām Āfrikā, kas atrodas līdz pat 11 000 kilometru attālumā no dzimtās ligzdas, ziņo LVM.
Pētījumi par ligzdu maiņu
Nav faktoloģiska izskaidrojuma, kāpēc ērgļi būvē citu ligzdu, ja ir jau pieejamas vairākas esošas ligzdas. Vienā ligzdošanas teritorijā ilgstošā periodā var būt pat līdz 10 ligzdām.
Mazo ērgļu pētījumos Latvijā ir konstatēts, ka vidējais pārcelšanās attālums uz citu ligzdu mazajam ērglim ir aptuveni 400 metri. Šī informācija ļāva arī aprēķināt vienas teritorijas lielumu, kuru būtu nepieciešams aizsargāt sekmīgas ligzdošanas nodrošināšanai.
Pētījuma atziņas apkopotas LVM speciālistu Uģa Bergmaņa un Katrīnas Amerikas, kā arī igauņu un lietuviešu kopīgā publikācijā “Nest site selection and turnover patterns in support of conservation decisions: Case study of the lesser spotted eagle in the core area of its global population”.