VIDEO. Kijiva cieš masīvā krievu ballistisko raķešu nakts uzbrukumā; ir upuri un daudz ievainoto 170
Naktī uz sestdienu Kijivā krievu raķešu triecienos nogalināti divi un ievainoti 12 cilvēki, ziņo varasiestādes un amatpersonas.
Pēc Kijivas mēra Vitālija Kļičko teiktā, lieli ugunsgrēki izcēlušies nedzīvojamās ēkās Desņas un Darnicas rajonos.
Kļičko paziņoja, ka Krievijas karaspēks apšaudījis Kijivu ar ballistiskajām raķetēm.
Kijivas militārās administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko paziņoja, ka Krievijas trieciena rezultātā bojāta bērnudārza ēka Dņipro rajonā.
Pēc viņa teiktā, “ir izsisti logi, bojātas automašīnas, dzīvojamās ēkas pagalmā ir krāteris”.
Dņipropetrovskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Vladislavs Gaujvanenko paziņoja, ka Krievijas triecienos apgabalā nogalināti divi cilvēki un vēl septiņi ir ievainoti.
Bojātas daudzdzīvokļu un privātmājas, saimniecības ēkas, veikals, auto, pavēstīja Gaujvanenko.
Viens no bojāgājušajiem ir glābējs, kurš tika nogalināts atkārtotā Krievijas raķešu triecienā, un vēl viens tika ievainots, paziņoja Ukrainas Valsts ārkārtas dienests.
“Bojā gāja arī kāda sieviete un vēl septiņi cilvēki tika ievainoti,” paziņoja dienests. “Tika bojātas divas ugunsdzēsēju un glābēju automašīnas, dzīvojamās mājas un veikals.”
Krievija naktī uz sestdienu uzbruka Ukrainai ar deviņām ballistiskajām raķetēm “Iskander-M” no Rostovas un Kurskas apgabaliem, kā arī ar 62 bezpilota lidaparātiem, paziņoja Ukrainas Gaisa spēki.
Četras raķetes un 50 dronus izdevies notriekt vai neitralizēt un tika reģistrēti piecu ballistisko raķešu un 12 uzbrukuma bezpilota lidaparātu triecieni 11 vietās, teikts paziņojumā.