Ķīna braucējiem atklāj pasaulē augstāko tiltu, kas divu stundu ceļu saīsina līdz divām minūtēm
Ķīnas Guidžou provincē satiksmei tika atklāts Huadziņas Lielā kanjona tilts, kas oficiāli tiek uzskatīts par pasaulē augstāko un lielāko laiduma tiltu kalnainā apvidū, ziņo Ķīnas valsts mediji.
Tilts slejas 625 metru augstumā virs Beipanas upes un šķērso Huadziņas kanjonu. Tā kopējais garums ir gandrīz 3 kilometri, bet galvenais laidums sasniedz aptuveni pusotru kilometru.
“Guizhou Highway Engineering Group” galvenais inženieris Džans Šenlins atzinis, ka jaunais inženiertehniskais brīnums apliecina Ķīnas tehnoloģiskās spējas un palīdzēs Guidžou provincē īstenot ambīciju kļūt par pasaules līmeņa tūrisma galamērķi.
Pēc trīs gadus ilgas būvniecības tilts ir ne vien rekords arhitektūras un inženierijas ziņā, bet arī būtisks ieguvums ikdienas ceļotājiem – divu stundu ilgs brauciens pa kalnu ceļiem tagad aizņem vien divas minūtes, vēsta “Reuters”. Kalgari Universitātes inženierzinātņu profesors Mamduhs El-Badri uzsvēris, ka parasti tik liela mēroga projektiem nepieciešami vismaz pieci līdz desmit gadi, atkarībā no vides, politiskajiem un loģistikas faktoriem.
Līdz šim par augstāko tiltu pasaulē tika uzskatīts Francijā esošais Mijo viadukts, kas sniedzas vairāk nekā 2,4 kilometru garumā un paceļas gandrīz 300 metru augstumā virs Tarna upes. Viaduktu balsta septiņi betona pīlāri, no kuriem katrs ir 343 metrus augsts — pat augstāks par Eifeļa torni. Savukārt Turcijā atrodas pasaulē garākais piekares tilts — Čanakales tilts, kas stiepjas vairāk nekā 1,6 kilometru garumā pāri Dardaneļu šaurumam.