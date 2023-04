Foto: LETA/Patrīcija Eglīte

VIDEO. Pasažieri kāpa pāri līķim, lai paspētu izkāpt no tramvaja… Gulošu jaunieti notur par mirušu







Pagājušajā nedēļā sociālajos medijos medijos izplatījās kādas sievietes stāsts, kura apgalvoja, ka 1. tramvajā nomiris kāds jauns puisis, taču ne tramvaja vadītāju, ne pasažierus tas īpaši neesot uztraucis, vēstīja TV3 raidījums “Degpunktā”.

Pasažieri kāpa pāri līķim, lai paspētu izkāpt no tramvaja – apgalvoja sieviete, atsaucoties uz savas draudzenes stāstīto.

Raidījums noskaidroja, ka patiesībā 22 gadus vecais jaunietis uz tramvaja grīdas gulēja, jo bija pamatīgā alkohola reibumā.

Kādā no pieturām viņu no tramvaja iznesa policisti, jo pats viņš nebija spējīgs pārvietoties. Jaunietis no medicīniskās palīdzības atteicies.

Plašāk pievienotajā sižetā: