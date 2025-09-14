VIDEO. Šausmīgs noziegums: vīrietis, kurš nodūra ukraiņu bēgli, apgalvo, ka viņu kontrolējušas mikroshēmas 0

17:32, 14. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

34 gadus vecais Dekarloss Brauns redzams video novērošanas kameras ierakstā, izdarot šausmīgu noziegumu. Viņš ar nazi nežēlīgi uzbruka 23 gadus vecajai ukraiņu bēglei Irinai Zarutskai.

Sieviete mierīgi sēdēja un skatījās telefonā, kad Brauns viņai uzbruka no aizmugures. Briesmīgais video izraisījis šoku, dusmas un plašas diskusijas par sabiedrības drošību ASV.

Pēc aresta Brauns piezvanījis savai māsai Treisijai. Sarunas ieraksts, kas tapis sešas dienas pēc uzbrukuma, atklāj viņa satraucošās domas. „Es savainoju roku, durstot viņu. Es pat nepazīstu to sievieti,” viņš teicis. „Es viņai nepateicu nevienu vārdu. Tas ir biedējoši, vai ne? Kāpēc kāds vispār nodurtu cilvēku bez iemesla?”

Brauns turpināja apgalvot, ka viņa smadzenes kontrolējot sveši “materiāli”, kas it kā implantēti viņa ķermenī. Viņš pat runāja par sevi trešajā personā, pieprasot policijai “izmeklēt” šos materiālus, vēsta “Daily Mail”.

Treisija Brauna uzskata, ka traģēdiju varēja novērst: „Viņš gadiem prasīja palīdzību, bet ārsti viņu atgrieza uz ielas pēc vienas dienas slimnīcā. Viņš bija augsta riska pacients – psihotiskā stāvoklī, bīstams sev un citiem. Valsts viņu pievīla…”

Brauns vairākkārt zvanījis 911, sūdzoties, ka viņa ķermeni kontrolē mikroshēmas. Policija to uzskatīja par medicīnisku problēmu, bet palīdzību nesniedza. 2023. gada janvārī viņš tika arestēts par “nepareizu 911 izmantošanu”, kad vairākkārt lūdza izmeklēt “cilvēka radītus materiālus” savā ķermenī.

Brauns pirmo reizi nonāca cietumā 2016. gadā par bruņotu laupīšanu. Pēc sešiem gadiem viņš atgriezās mājās kā citāds cilvēks. Māsa atceras: “Viņš vairs nebija tas pats – it kā neatrastos mūsu realitātē.”

Viņš kļuva vardarbīgs arī ģimenes lokā – 2022. gadā smagi uzbruka māsai, ko vēlāk viņa pati nožēlas dēļ nepieteica tiesā. “Es sapratu, ka viņam vajadzīga palīdzība, nevis sods,” Treisija sacīja, tomēr piebilda, ka šodien jūtas vainīga, jo atstāja brāli bez kontroles.

“Tagad nevainīga sieviete ir mirusi,” viņa saka. “Viņš raudāja un lūdza, bet neviens viņu neuzklausīja. Beigās viņa slimība noveda pie šausmīga nozieguma.”

