VIDEO. Slimnīcā ierodas māte ar trīs gadus vecu meitu, kuras galvā iedurts nazis. Kas notika? 0

14:44, 27. augusts 2025
Šokējošs video, kurā redzama māte, kas pavisam mierīgi ved savu trīsgadīgo meitu uz slimnīcum kuras galvā iedurts nazis, pāršalcis sociālos tīklus.

Notikušais nāca gaismā 15. augustā, kad kāds interneta lietotājs publicēja ierakstu ar kadriem, kuros sieviete ar bērnu rokās, it kā nekas nebūtu noticis, ieiet Dongčuaņas Tautas slimnīcā Kunminā, Ķīnas dienvidrietumos.

Saskaņā ar sākotnējiem ziņojumiem māte mainījusi gultasveļu, kad nejauši ar palagu aizķērusi augļu nazi, kas aizlidojis un iedūries meitas galvā, kad tā savā nodabā spēlējusies.

Taču slimnīcas darbinieki vēsta, ka māte pati pēc tam atzinusies – viņa paņēmusi nazi rokās, lai “pabiedētu” kaprīzo meitu dusmu lēkmes laikā, un nejauši trāpījusi viņai galvā.

Asmens, apmēram 15 centimetrus garš, bija iesprūdis bērna galvaskausā virs labās auss, daļa palikusi redzama ārpusē. Māte mēģinājusi nazi izraut, taču tas nav izdevies. Neizsaucot neatliekamo palīdzību, viņa ar meitu devās uz slimnīcu pati.

Video redzams, kā mazā meitene mierīgi ieiet slimnīcā ar galvā iedurtu nazi, turot mammas roku, kamēr mediķis baltā halātā pavada viņas tālāk. Ārstiem izdevās nazi veiksmīgi izņemt, un meitenes stāvoklis ir stabils. Policija oficiāli paziņojusi, ka notikušais ir nelaimes gadījums un krimināls nodoms nav konstatēts.

Pieredzējis, bet anonīms ārsts laikrakstam “Chinese Business View” skaidroja, ka nazis iedūries, neradot tūlītēju dzīvībai bīstamu kaitējumu, jo bērna galvaskauss ir mīkstāks nekā pieaugušajiem.

“Ja māte būtu neapdomīgi pati mēģinājusi nazi izraut, risks būtu milzīgs. Pareizi bija nekavējoties meklēt profesionālu medicīnisko palīdzību,” viņš sacīja.

Kadri plaši apspriesti sociālajos tīklos un neskaitāmi skatītāji pauduši gan šoku, gan sašutumu par mātes rīcību.

Kāds komentētājs rakstīja: “Vai šī māte ir normāla? Policijai noteikti jāpārbauda, kas noticis.”

Citi vēl piebilduši:

“Nabaga bērns, viņa pat mierīgi aizgāja līdz slimnīcai. Paldies Dievam, ka viss beidzās labi.”

“Mierīga māte, nosvērts bērns, apņēmīgs ārsts – un es šokā!”

