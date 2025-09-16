VIDEO. “Svētā Liepājas govs!” – kā viens video sasmīdināja internetu 0

Sociālajos tīklos strauji izplatās aculiecinieces filmēts video, kurā redzama vientuļa govs, nesteidzīgi pastaigājoties pa Liepājas ielām. Video autore pievienojusi arī komentāru: “Liepāja nebeidz pārsteigt!”

“TikTok” skatītāji par redzēto nepalika vienaldzīgi – komentāri mijas no jokiem līdz minējumiem par govs izcelsmi. Kāds raksta, ka Cimdiniekos no saimniecības esot izlauzušās vairākas govis un sākotnēji devušās lidostas virzienā. Citi šim komentāram piebalso ar humoru: “Arī gotiņas saprot, ka jālaižas prom.”, “Viņām noteikti bija rezervācija uz siltajām zemēm.”

Arī citi skatītāji dalās ar asprātībām:

“Lauki ienāk pilsētā.”

“Ā, redz kur ir mana sievasmāte, paldies, ka atradāt.”

“Svētā Liepājas govs!”

“Stop zīmi neievēroja!”

“No Ventspils atnākusi.”

Vēl citi smej, ka šo skatu varētu sajaukt ar Indiju.

Kādā cita aculiecinieka uzņemtā video redzams, kā govi pavada policijas ekipāža:

@kristaps.ketris

govs policijas pavadībā

♬ Police Siren Sound Effect – Beats by Talent

