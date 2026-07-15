Milzim neiet viegli! Ķīnas ekonomika sabremzējas: izaugsme otrajā ceturksnī vājākā kopš 2022. gada 10
Ķīnas ekonomikai otrajā ceturksnī vairāk nekā trīs gados vājākā izaugsme
Ķīnas ekonomika turpina augt, taču temps kļūst arvien lēnāks. Otrajā ceturksnī valsts iekšzemes kopprodukts palielinājies par 4,3%, kas ir vājākais rādītājs kopš 2022. gada beigām un arī zemāks par analītiķu prognozēm, trešdien ziņo valsts statistikas birojs.
Pirmajā ceturksnī valsts iekšzemes kopprodukts (IKP) palielinājās par 5%.
Turklāt otrajā ceturksnī fiksētā izaugsme ir arī vājāka par analītiķu prognozēto 4,5% kāpumu.
Ekonomikas izaugsmes tempa palēnināšanās galvenokārt tiek skaidrota ar vāju iekšzemes patēriņu un investīcijām, ko nespēj kompensēt Ķīnas eksporta apjoma kāpums.
Kā ziņots, Ķīna valdība šim gadam noteikusi pēdējos 35 gados zemāko valsts ekonomikas izaugsmes mērķi aptuveni 4,5%-5% apmērā.
Tikmēr Starptautiskais Valūtas fonds prognozē, ka Ķīnas IKP šogad pieaugs par 4,6%.