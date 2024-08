VIDEO. Traģiski bojā gājusi meitene, uz kuras piezemējās no piecstāvu ēkas krītošs suns Ieteikt







Traģiski bojā gājusi 4 gadus veca meitene, kad nenoskaidrotu apstākļu dēļ zeltainais retrīvers nokrita no piecstāvu ēkas un piezemējās uz meitenes.

Saskaņā ar “Times of India”, pēcpusdienā mazā meitenīte gāja kopā ar mammu pa šauru ieliņu Thānē, Indijā, kad pēkšņi suns šķietami no zila gaisa nokrita no tuvējās ēkas, uzkrītot tieši virsū mazajai meitenei.

Kā redzams video, meitenes mamma panikā paceļ savu ievainoto meitu un apsēdina viņu un aizskrien, lai saņemtu palīdzību. Tikmēr suns nekustīgi paliek uz zemes, sākumā nepārprotami apdullināts, bet pēc dažām sekundēm ir redzams kustamies un nedroši pieceļamies, paliekot stāvam ielas vidū.

Meitene guva smagus ievainojumus un tika atzīta par mirušu vietējā slimnīcā.

Nav skaidrs, cik nopietni suns tika ievainots un vai tas galu galā izdzīvoja šausminošajā kritienā.

Policija vēl nav noskaidrojusi, kādēļ suns nokrita no tik liela augstuma. Kā raksta “Times of India”, meitenes māte policijai teikusi, ka viņai nav aizdomas par tīšu pāridarījumu.

Saskaņā ar ziņojumiem varas iestādes strādā pie tā, lai noskaidrotu, kas ir suņa īpašnieks, kā arī pārējos lietas apstākļus.