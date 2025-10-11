VIDEO. “Kā kāzās, tikai kanalizācijai!” Mālpilī šoferis pie sava auto piekabina pasaulē garāko cauruli 0
Krista Draveniece

Krista Draveniece
10:21, 11. oktobris 2025
Stāsti Pieredze

“”Ogres Ziņu” lasītājs šodien Mālpilī piefiksēja šādu nestandarta kravas, kuras garums ir ap 25 m, transportēšanu. Cerēsim, ka ar Latvijas Valsts ceļi šis pasākums ir saskaņots!” Jautājam satiksmes speciālistam, autoskolas pasniedzējam, docentam Ērikam Griģim.

“Skatos sižetu un domāju, kā darbosies jaunais satiksmes drošības pasākums maksimālā ātruma ierobežošanā ar šo neredzēti garo un aizlieguma krāsā nokrāsoto ātruma valni, sauktu par “guļošo policistu”! Ja to zig-zag līnijas veidā izlocītu pa visu brauktuvi, tad ātruma ierobežojumu gan neviens necenstos pārsniegt, lidojot slieksnim pāri neskaitāmas reizes! Tad pamanīju sižeta autora komentāru – te nu bija! Nekāda drošības pasākuma!

Tikai pa kluso autovadītājs nočiepis cauruļvadu un, lai neviens neredzētu zagto mantu vedam kravas kastē, izdomājis to aizvilkt! Aizvilkt kā jaunā pāra automobilim piekabinātu pārsteigumu kāzās, kurās precas kanalizācija ar tranšeju!
Vai nu Mālpilī ātrajiem braucējiem piekabina trubas automobiļu aizmugurēs, lai skrējēji nepārsniegtu noteikto maksimālo ātrumu!

Ja to rores vilkšanu nosauc par kravas pārvadāšanu, tad tahogrāfu uzstādīšanu vieglajos kravas automobiļos nākošgad varētu nosaukt par modinātājpulksteņa dāvaniņu no valsts, lai šoferi darbā neaizguļas, bet ražīgāk veicina eksportu!

Ja kravas vilcēju apturētu policists, autovadītājs, izkāpis no auto, ieplestu acis un brīnītos: “Ko tikai puišeļi neizdomā piekabināt aizmugurē!” Tad arī policistam solidāri vajadzētu plātīt rokas un sūkstīties par jaunatni, kurus skola un vecāki neaudzina! Bet blīvei starp sēdekli un stūri reizēm ir apskaužama fantāzijas bagātība!” viņš smej.

