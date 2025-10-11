“”Ogres Ziņu” lasītājs šodien Mālpilī piefiksēja šādu nestandarta kravas, kuras garums ir ap 25 m, transportēšanu. Cerēsim, ka ar Latvijas Valsts ceļi šis pasākums ir saskaņots!” Jautājam satiksmes speciālistam, autoskolas pasniedzējam, docentam Ērikam Griģim.
“Skatos sižetu un domāju, kā darbosies jaunais satiksmes drošības pasākums maksimālā ātruma ierobežošanā ar šo neredzēti garo un aizlieguma krāsā nokrāsoto ātruma valni, sauktu par “guļošo policistu”! Ja to zig-zag līnijas veidā izlocītu pa visu brauktuvi, tad ātruma ierobežojumu gan neviens necenstos pārsniegt, lidojot slieksnim pāri neskaitāmas reizes! Tad pamanīju sižeta autora komentāru – te nu bija! Nekāda drošības pasākuma!
Vai nu Mālpilī ātrajiem braucējiem piekabina trubas automobiļu aizmugurēs, lai skrējēji nepārsniegtu noteikto maksimālo ātrumu!
Ja kravas vilcēju apturētu policists, autovadītājs, izkāpis no auto, ieplestu acis un brīnītos: “Ko tikai puišeļi neizdomā piekabināt aizmugurē!” Tad arī policistam solidāri vajadzētu plātīt rokas un sūkstīties par jaunatni, kurus skola un vecāki neaudzina! Bet blīvei starp sēdekli un stūri reizēm ir apskaužama fantāzijas bagātība!” viņš smej.