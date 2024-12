Kamēr Lilija Filipsa plāno savu nākamo ekstrēmo izaicinājumu, eksperti atklājuši, kas ir šīs tendences virzītājspēks, un ceļ trauksmi par iespējamām sekām šāda interneta satura veidotājiem un patērētājiem. Eksperti cēluši trauksmi par stingrāku pieaugušo satura platformu uzraudzību.

23 gadus vecā pornozvaigzne izraisīja internetā vētru pēc tam, kad diennakts laikā gulēja ar 101 vīrieti, un tas viss tika darīts, lai vietnē OnlyFans izvietotu savu saturu.

Tagad viņa plāno nākammēnes pārgulēt ar 1000 vīriešiem vienā dienā, mēģinot labot pasaules rekordu. Bet no kurienes rodas šī strauji augošā vēlme pēc ekstrēma pieaugušajiem paredzētā satura? Un kādas ir iespējamās sekas modeļiem un tiem, kas patērē šo saturu?

Jautājumi par sievietes stāvokli strauji pieauga, jo YouTube zvaigzne pēc tam demonstrēja sevi asarās, kad stāstīja par izdegušajām sajūtām pēc sava varoņdarba. “Tas nav domāts vājajām meitenēm, ja godīgi – tas bija grūti. Nezinu, vai es to ieteiktu,” tomēr Lilija uzstāj, ka viņas garīgā un fiziskā labklājība pēc “izaicinājuma” ir “ļoti laba”.

Vislielākās bažas publiski medijā tiek paustas par pašu sievieti, kura ierakstā redzama raudam, atzīstot, ka pieredze bijusi daudz “intensīvāka”, nekā viņa bija gaidījusi. Ņemot vērā, ka viņai joprojām ir tikai 23 gadi, Džo uzskata, ka Lilija pēc dažiem gadiem lietas var redzēt pavisam savādāk, un sekas varētu būt psiholoģiski “ļoti smagas”.

Psihologs Džo Rodrigess izdevumam The Mirror saka: “Jaunāku cilvēku smadzenes nav pietiekami adaptīvas, lai atpazītu, ka patiesībā tā nav reālā pasaule. Šie jaunieši to redz un sagaida, ka tādas ir attiecības, ka viņiem ir jāatbilst šīm lomām.”

Runājot ar Mirror, transformācijas trenere Džesika Kaningema, atklāja, kas varētu motivēt cilvēku veikt šādus ekstrēmus satura veidošanas centienus. “No uzvedības psiholoģijas viedokļa šādas darbības bieži rodas no mazvērtības sajūtas, nepieciešamības pēc ārējas apstiprināšanas un dziļas vēlmes pēc mīlestības un pieņemšanas.”

Un, tā kā šie ekstrēmie “izaicinājumi” turpina izplatīties, pastāv nopietnas bažas, ka iespaidojami jaunieši gūst izkropļotu priekšstatu par to, kas patiesībā ir sekss un attiecības. Pati Lilija arī to ir savās sarunās apspriedusi.

Piemēram, viens no pretendentiem, kas pieteicās piedalīties 100 vīriešu izaicinājumā, bija 18 gadus vecs jaunietis, kurš vēlējās zaudēt nevainību, uzrādot savu ID, lai pierādītu, ka ir pilngadīgs. Cits anonīms jaunietis pauda pēc tam zināmu nožēlu par savu dalību, daloties bailēs par to, ka viņa tēvs kādreiz uzzinās.

Dārbišīrā dzimusī Lilija pirmo reizi sāka veidot erotisku saturu kā studente Šefīldas universitātē un tas bija veids, kā nopelnīt kabatasnaudu, bet ātri pārvērtās par ienesīgu karjeru, – Lilijai tagad bija 2 miljonu sterliņu mārciņu bagātība.

