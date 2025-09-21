VIDEO. Zirgi pret “Vivi”: satriecošs skats no Latvijas iekaro sirdis visā pasaulē 0
Latvijā uzņemtais video kļuvis par īstu soctīklu hitu. Tajā redzamas jātnieces, kas kopā ar zirgiem jāj pa lauku ceļu, kamēr garām pa dzelzceļu aiztraucas “Vivi” vilciens.
Video sākumā redzams uzraksts: “Jāj ar zirgu un redzi, ka palaidi garām iespēju sacensties ar vilcienu”. Taču drīz vien aizmugurē parādās nākamais vilciens, un skatītājiem tiek parādīts turpinājums: “Bet tad saņem vēl vienu iespēju un ļauj zirgam skriet”.
Šis elpu aizraujošais brīdis sajūsminājis tūkstošiem skatītāju “TikTok” platformā.
“Zirgi, kas pilnā ātrumā skrien dabā, ir viena no skaistākajām ainām pasaulē,” raksta viens.
“Būtu lieliski būt pasažierim un skatīties uz šo skatu!” turpina nākamais.
“Vai vēl kādam sariešas asaras acīs, kad redz skrienošus zirgus?” jautā kāds. Daudzi bauda apstiprinājumu šim komentāram.
“Interesanti, vai zirgi redz vilcienu un paši grib tam skriet pakaļ? Gluži kā suns pakaļ mašīnai…” prāto cits.