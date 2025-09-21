VIDEO. Zirgi pret “Vivi”: satriecošs skats no Latvijas iekaro sirdis visā pasaulē 0

LA.LV
20:04, 21. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Latvijā uzņemtais video kļuvis par īstu soctīklu hitu. Tajā redzamas jātnieces, kas kopā ar zirgiem jāj pa lauku ceļu, kamēr garām pa dzelzceļu aiztraucas “Vivi” vilciens.

Reklāma
Reklāma
“Vecāki un pedagogi ir pastrādājuši noziegumu pret bērniem!” Skolotājs pastāsta par reālo situāciju skolās
Gadsimtiem rūpīgi glabāts noslēpums: ko par tevi atklāj tava dzimšanas mēneša akmens
“Mana meita noteikti nav vienīgā!” Tēvs brīdina vecākus, lai sargā bērnus no kebabnīcu darbiniekiem 16
Lasīt citas ziņas

Video sākumā redzams uzraksts: “Jāj ar zirgu un redzi, ka palaidi garām iespēju sacensties ar vilcienu”. Taču drīz vien aizmugurē parādās nākamais vilciens, un skatītājiem tiek parādīts turpinājums: “Bet tad saņem vēl vienu iespēju un ļauj zirgam skriet”.

Šis elpu aizraujošais brīdis sajūsminājis tūkstošiem skatītāju “TikTok” platformā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Bruņu vestu sāga Latvijas armijā: septiņu gadu iepirkums, nodokļu nemaksāšana un kriminālprocess
“Vecāki un pedagogi ir pastrādājuši noziegumu pret bērniem!” Skolotājs pastāsta par reālo situāciju skolās
“Mana meita noteikti nav vienīgā!” Tēvs brīdina vecākus, lai sargā bērnus no kebabnīcu darbiniekiem

“Zirgi, kas pilnā ātrumā skrien dabā, ir viena no skaistākajām ainām pasaulē,” raksta viens.

“Būtu lieliski būt pasažierim un skatīties uz šo skatu!” turpina nākamais.

“Vai vēl kādam sariešas asaras acīs, kad redz skrienošus zirgus?” jautā kāds. Daudzi bauda apstiprinājumu šim komentāram.

“Interesanti, vai zirgi redz vilcienu un paši grib tam skriet pakaļ? Gluži kā suns pakaļ mašīnai…” prāto cits.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Nevar saprast vai tur cietuši kapu apstādījumi vai aļģes no Baltezera!” Sievietes pasūtījums “Wolt” raisa sašutumu
“Kāpēc Rīgas centrs tā jāpārvērš? Nu, forši. Esam atpalikuši par 30 gadiem!” Iedzīvotāji saplūcas par galvaspilsētas pārmaiņām
Kurš par šo uzņemsies atbildību? Pabriks publisko pārsteidzošus datus par Latviju un Krieviju pirms kara un šovasar
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.