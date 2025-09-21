“Nevar saprast vai tur cietuši kapu apstādījumi vai aļģes no Baltezera!” Sievietes pasūtījums “Wolt” raisa sašutumu 0
Pasūtīt kaut ko internetā ar piegādi – tā ir kļuvusi par mūsu ikdienu. Tā saņemam gan maltītes, gan apģērbu, gan arī ziedus, tomēr ne vienmēr, atverot sūtījumu, prieks redzēt atvesto. Tā gadījies arī kādai sievietei, kuras pasūtītais ziedu pušķis, diemžēl nu galīgi neizskatījās tā kā solītajā foto.
Cilvēki dalās savā pieredzē, dažam izdevies saņemt ļoti skaistus pušķus, cits norāda, ka lielākā daļa ziedu bijuši pavisam citādāki nekā bildē. Vēl kāds šausminās, kā ziedu pušķis var maksāt 39 eiro. Ir arī cilvēki, kuri norāda, ka uzmanīgi jāizlasa preces apraksts, pirms pasūtīšanas.
“Man bija vel dramatiskāk.. Vīrs esot misijā atsūtīja pušķi pa 100 eiro.. atnāca apmēram 5 reizes mazāks kā foto un ar apvītušiem ziediem. Sajūta, ka ziedu veikali tiešsaistē iztirgo vecos ziedus.” stāsta kāda komentētāja.
“Tālajā 2018.gadā uz 8.martu biju sarunājusi, ka ziedu salons Vētras Valmierā pagatavos kādu skaistu pušķi mammai, jo tobrīd atrados komandējumā. Man šķiet, ka arī kādu 30-40 eiro vērtībā. Cik kolosāls pārsteigums izdevās, skaists pušķis un kurjers, kas piegādāja – šarmants kungs, ģērbies uzvalkā, aiznesa to viņai darba vietā! Laikam pēc šīs pieredzes gribētos mēģināt atkal (protams, ja pašai nebūtu iespējas nogādāt ziedus), bet Jūsu pieredze rāda kaut ko pavisam citu,” Alises stāsta.
Elīna raksta: “Tas, ko esat saņēmusi, tik tiešām nav glīta kompozīcija! Tai pat laikā, pie apraksta ir minēts, ka foto ir tikai piemērs, un tāda veida pušķis maksā aptuveni 150 eiro. ”
Vēl kāda sieviete raksta: “Šī tāpat ir negodīga komercprakse, jo par piemēru ievietota ziedu kompozīcija cenā, kas krietni atšķiras no pasūtījumā norādītās. Kā klientam saprast ko viņš saņems, klients nav florists kurš pārzin ziedu cenas un viņam tādām nav jābūt.”
Elīna atklāj: “Jā, bet pa 39 eiro Rīgā grūti noticēt, ka tik lielu pušķi tirgos…es ieraugot cenu uzreiz neticētu bildei! Nesen sūtīju pušķi pa 100 eiro Rēzeknē un īstenībā biju gaidījusi “wow 100 eiro būs nu diezgan iespaidīgs”! Protams nebija mazs, bet nu tad skaidrs, ka zem 50 nav jēga nekur sūtīt, ja vēlies kuplu.”
“Tagad Rīgā ir ziedu pakomāti, pie spices man šķiet ir, pēdējo reizi vīrs arī pasūtīja rozes no wolt, samaksāja 80€ un bija mazuma piegarša. Nākamajā dienā tās bija ganzdrīz beigtas un bija divtik bēdīgāk, kaut kā sanāca atjaunot, bet teicu, lai vairs nekad nesūta. Pēc tam paņēma no pakomāta man liekas uz 50€ un bija daudz daudz skaistāks un lielāks pušķis, tur uz vietas arī tu redzi ko ņem,” Marika komentē.