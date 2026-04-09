Meitenīte skatījās uz 6000 eiro vērto somiņu kā mantiņu… Shēma, kā bandas apzog dārgos veikalus
Mazas meitenes kā noziedznieču ierocis: Pēc tam, kad M&S vadītājs nikni pieprasījis atbildīgos dienestus beidzot ķerties klāt Lielbritānijas High Street laupītājiem, tika atklāta šādu bandu ciniskā taktika. Proti, tiek izmantotas mazas meitenes dizainera veikalu izlaupīšanai.
Mazas meitenes, iespējams, ne vecākas par septiņiem gadiem, ir jau pietiekami apmācītas, lai saprastu rozā Chanel somiņas vērtību, kas bija izlikta Sērijas centrā kādā modes preču veikalā, par šo tēmu plašāk vēstīts vietnē DailyMail.
Drošības kameru ieraksti fiksējuši, kā viņa skatās uz 6000 mārciņu somiņu kā uz iekārotu rotaļlietu un tad pievērš uzmanību sievietei ar ziedu raksta galvassegu, kura izliekas interesējamies par kleitām.
Meitene viltīgi parausta “mammu”, lai pievērstu pieaugušās sievietes uzmanību. Atbildot uz to, sieviete paņem somiņu un noliek to uz grīdas aiz kāda dekoratīvā auga, ārpus pārdevēju redzes lauka.
Pārējie zagļi – divas sievietes un vēl viena meitene – parādās drīz pēc tam, un nākamās divas minūtes banda izliekas par kleitu apbrīnotājām. Tad viņas satuvinās, un veic manevru, nedaudz pietupjoties, un Chanel somiņa pazūd zem “mammas” apjomīgajām melnajām drēbēm.
Viņu bezkaunība ir tik liela, ka viņa un mazā meitene, kuras T-krekls rotāts ar vārdu “love”, turpina pārlūkot veikalu kopā ar pārējo bandu vēl četras minūtes, pirms mierīgi aiziet.
Bērnu izmantošana par mānekli, lai novērstu veikala darbinieku uzmanību, nav nekas jauns, taču veikala īpašniece Peidža Mengersa medijam atzīst, ka sieviešu bandas ar bērniem līdz desmit gadu vecumam kļūst arvien biežākas un arvien izsmalcinātākas.
Rozā Chanel somiņas zādzība ir spilgts piemērs, kas liecina par organizēto noziedznieku zināšanām, jo augstas vērtības ādas izstrādājumus uzskata par izdevīgāku mērķi nekā juvelierizstrādājumus vai naudu.
Tā kā dizaineru somiņas izsolēs tiek pārdotas rekordaugstās cenās (pagājušajā vasarā mirušās dziedātājas Džeinas Bērkinas Hermès soma tika pārdota par 7,4 miljoniem mārciņu), cenas butikos aug, un somiņas kļūst par kolekcionāru priekšmetiem.
Kā raksta medijs, šie bērni nav līdzdalībnieki, viņi ir upuri. Viņus ievilina noziedzībā, pirms viņi pat ir pietiekami veci, lai saprastu, ko nozīmē noziegums.