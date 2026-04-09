Augstākā līmeņa "Google" vadītājs nosauc 3 kritiskas kļūdas CV: tās vienmēr noved pie kandidāta noraidīšanas
Lielākais brīdinošais signāls jūsu CV, kas attur no darba iegūšanas progresīvā uzņēmumā, nav slikts formatējums vai gramatikas kļūdas. Tas ir jūsu domāšanas veids. Google personāla atlases viceprezidents Braiens Ongs žurnālam Forbes pastāstīja par trim kritiskām kļūdām, kas darba devējam liek uzreiz noraidīt kandidatūru, pat pirms intervijas posma.
1. Pastāvīga vēlme būt pareizam un ierobežota domāšana
Pārliecība par savām zināšanām ir pozitīva īpašība, taču stingra pieturēšanās pie veciem noteikumiem un “es vienmēr zinu labāk” attieksme ir nopietns brīdinājuma signāls. Šāda domāšana liecina par atvērtības trūkumu atgriezeniskajai saitei, augstprātību, zemu emocionālo inteliģenci, tieksmi atpalikt no laikmeta un lēnu inovāciju spēju.
Kā tas izpaužas CV? Nav redzama karjeras attīstība (piemēram, ilgu laiku nav bijis paaugstinājuma). Pēdējos gados nav iegūti jauni sertifikāti vai apgūtas jaunas prasmes. Nav pierādījumu par nepārtrauktu mācīšanos un attīstību
Ja pēdējo trīs gadu laikā neesat ievērojami atjauninājis savas prasmes, tas rada iespaidu, ka esat iestrēdzis vietā un neesat gatavs mainīties. Tas ir īpaši slikti uzņēmumiem, kas strauji attīstās un fokusējas uz mākslīgo intelektu un inovācijām.