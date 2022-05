“Viņi ar šo lēmumu sāpina cilvēkus.” Deputāte par to, kā pieminekļa nojaukšanu uztvers krievvalodīgie iedzīvotāji Ieteikt







“Tie, kas pieņem šos lēmumus, labi saprot, ka viņi sāpina cilvēkus,” tā par lēmumu nojaukt pieminekli Uzvaras parkā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja 13.Saeimas deputāte Jūlija Stepaņenko.

Viņasprāt, tas, ka viens politiskais spēks izmantojis šo piemiņas pasākumu, lai zvejotu balsis, nenozīmē to, ka tie cilvēki, kas iet pie pieminekļa, būtu jānosoda.

Jautāta, kāpēc cilvēki šajā dienā savus tuviniekus nevar pieminēt kapos, viņa pauda neizpratni: “Kāpēc cilvēkiem, kuri ir pieraduši iet uz konkrētu vietu pieminēt savus tuviniekus, vajadzētu iet uz kādu citu vietu?”

Deputāte uzskata, ka krievvalodīgie iedzīvotāji ļoti sāpīgi uztvers pieminekļa nojaukšanu: “Es domāju, ka viņi to uztvers ļoti sāpīgi. Tie, kas pieņem šos lēmumus, ļoti labi to saprot. Viņi to ļoti labi zina, ka viņi ar šo lēmumu sāpina cilvēkus. Tieši šajā laikā, kad mums ir ļoti nepieciešams saliedēties. Šī saliedēšanās nevar būt uz šī pamata. Jūs domājat, ka nojaucot šo pieminekli, mēs tagad visi būsim vienoti?”





























































Piemineklis Uzvaras parkā norobežots ar žogu





















































































Pie pieminekļa Pārdaugavā turpinās ziedu nolikšana

Kā ziņots, Uzvaras parkā esošais piemineklis Rīgas pašvaldībai būs jādemontē līdz 15.novembrim, paredz Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē atbalstītais likumprojekts “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā”.

Ar likumu arī paredzēts noteikt, ka Uzvaras parka monuments ir demontējams. Citus likumā noteiktajiem kritērijiem atbilstošus demontējamos objektus noteiks Ministru kabinets.