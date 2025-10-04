Viņi devās uz poligonu, bet līdz tam nenonāca: ukraiņi pavēsta par svarīgu virsnieku likvidāciju 0
Stavropoles novadā likvidēti trīs Rosgvardija virsnieki. “Viņi devās uz poligonu, bet tā arī tur neieradās!” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skaidro Jānis Sladiņš, NBS Majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
Operāciju rūpīgi plānoja un īstenoja ukraiņu armija sadarbībā ar kustību “Kaukāza atbrīvošana”. Koordinētas darbības ļāva veikt mērķtiecīgu triecienu pret augsta ranga ienaidnieka virsnieku agregorvalsts teritorijā.
Līdzīgi panākumi bijušai pagājušajā nedēļā, kad žurnālisti nosauca 13 Krievijas virsniekus, kas iesaistīti noziegumos Bučā, un Ukrainas prokuratūra apstiprināja astoņu no viņu vārdiem.
Britu laikraksts “The Sunday Times” ir identificējis 13 Krievijas virsniekus, kuru militārās vienības bija iesaistītas Bučas noziegumos.
Izmeklēšanu veica neatkarīgi juristi un analītiķi, izmantojot atvērtā pirmkoda izlūkošanas (OSINT) metodes. Ukrainas izlūkdienesti apstiprināja savāktās informācijas patiesumu, un Ukrainas Prokuratūra izdeva oficiālus paziņojumus par aizdomām pret astoņiem no šiem virsniekiem. Tādējādi viņi ir ieguvuši aizdomās turēto statusu valsts mēroga procesos un potenciālās lietās Starptautiskajā Krimināltiesā (SKT).
Atlikušie pieci virsnieki tika identificēti, izmantojot viņu padoto sniegtās liecības un salīdzinot datus ar Krievijas militārajiem arhīviem. Viņiem vēl nav izsniegti individuāli paziņojumi.
Kopumā izmeklētāji ar notikumiem Bučā saista vairāk nekā 80 Krievijas militārpersonas, kas dienēja šo virsnieku pakļautībā. Juridiskie eksperti norāda, ka saskaņā ar Ženēvas konvenciju komandieri ir atbildīgi par savu padoto rīcību, ja viņi zināja vai viņiem vajadzēja zināt par noziegumu izdarīšanu un neveica pasākumus to novēršanai.
Prokuroriem būs jāvāc pierādījumi, kas tieši saista konkrētas vienības un to komandieru ar kara noziegumiem.
Tas kalpos par pamatu iespējamām tiesas prāvām gan Ukrainas tiesās, gan Hāgā. Buča tika atbrīvota 2022. gada 31. martā, piecas nedēļas pēc pilna mēroga Krievijas iebrukuma sākuma. Okupācijas laikā pilsētā gāja bojā 458 civiliedzīvotāji, no kuriem 419 tika nošauti vai spīdzināti. Šī mazā Kijevas priekšpilsēta kļuva par krievu okupantu brutalitātes simbolu.