Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Foto: ZUMAPRESS.com/SCANPIX

Zelenskis izsakās par problemātisko situāciju, kādā Putins novedis Krieviju – kara gaita pakāpeniski mainās 73

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LA.LV
13:12, 9. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Plašā intervijā laikrakstam “The Guardian” Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pauda pārliecību, ka kara gaita pakāpeniski sāk nosvērties Ukrainas labā. Viņš norādīja, ka Krievija vēl nav zaudējusi karu, taču ar katru dienu zaudē iniciatīvu frontē.

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Pēdējās nedēļās Ukraina veikusi vairākus veiksmīgus dronu triecienus Krievijas teritorijā, tostarp Sanktpēterburgā un okupētajā Krimā, radot problēmas degvielas piegādēs un militārajā loģistikā. Vienlaikus Krievija turpina intensīvus uzbrukumus Ukrainas pilsētām ar raķetēm un droniem.

Zelenskis kritizēja Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, apsūdzot viņu melošanā kopš kara sākuma. Pēc Ukrainas līdera domām, Putina izplatītie naratīvi palīdz uzturēt atbalstu karam Krievijas sabiedrībā.

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Prezidents arī uzsvēra, ka Krievija zaudē ietekmi starptautiskajā arēnā, tostarp Moldovā, Armēnijā un Azerbaidžānā. Viņaprāt, Maskava kļūst arvien izolētāka gan Eiropā, gan attiecībās ar ASV.

Runājot par ASV prezidentu Donaldu Trampu, Zelenskis sacīja, ka vairākkārt brīdinājis viņu par Putina meliem. Viņš atzina, ka Vašingtonas uzmanība šobrīd vairāk pievērsta situācijai Tuvajos Austrumos.

Ukrainas prezidents uzsvēra, ka valstij joprojām kritiski nepieciešamas ASV ražotās “Patriot” sistēmas, kas spēj pārtvert Krievijas ballistiskās raķetes. Vienlaikus viņš aicināja Eiropas valstis izstrādāt pašām savu alternatīvu šādām aizsardzības sistēmām.

Zelenskis norādīja, ka Ukraina ir gatava dalīties ar savu unikālo pieredzi dronu karadarbībā ar Eiropas sabiedrotajiem un NATO. Viņš piebilda, ka šī pieredze ir ļoti vērtīga un Rietumos par to ir liela interese.

Intervijas noslēgumā Zelenskis atklāja, ka uztur siltas attiecības ar Karali Čārlzu III un cer kādu dienu viņu uzņemt Kijivā. Viņš piebilda, ka Ukraina ļoti augstu vērtē britu monarha atbalstu.

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