“Karš ir ļoti tuvu,” raksta ārzemju medijs, informējot par vakar Latvijā notriekto dronu 59
Eiropā pieaug bažas, ka karš varētu izplatīties ārpus Ukrainas robežām.
Jau zināms, ka 8. jūnijā franču iznīcinātājs notriecis dronu, kas no Krievijas ielidojis NATO sabiedrotās Latvijas gaisa telpā. Tas bijis jaunākais drošības incidents Eiropas austrumu pierobežā Krievijas kara pret Ukrainu kontekstā.
NATO vadība devusi rīkojumu iznīcināt objektu pēc tam, kad konstatēta Krievijas elektroniskās karadarbības izmantošana šajā zonā, žurnālistiem norādīja Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Dronu notrieca netālu no Bērzgales ciema, apmēram 32 kilometru attālumā no robežas. Ne bojājumi, ne cietušie nav reģistrēti.
Drona tips un izcelsme joprojām nav skaidra. Tas bija pirmais gadījums, kad NATO spēki notriekuši dronu virs Latvijas, tomēr līdzīgi incidenti jau iepriekš satricinājuši arī citas Austrumeiropas valstis.
Iepriekšējā mēnesī NATO iznīcinājis aizdomīgu dronu virs Igaunijas. Dienu vēlāk Lietuvas vadība tika evakuēta uz bunkuriem pēc gaisa telpas pārkāpuma, savukārt iedzīvotājiem tika ieteikts doties patvertnēs. Tāpat maijā drons ietriecies dzīvojamā ēkā Rumānijas pilsētā Galati, ievainojot divus cilvēkus.
Pieaug spriedze NATO austrumu flangā
NATO spēki pastiprina klātbūtni reģionā, jo Baltijas valstis – Latvija, Lietuva un Igaunija – apsūdz Maskavu mēģinājumos destabilizēt situāciju.
Franču lidmašīna, kas notrieca dronu, bija daļa no NATO gaisa patrulēšanas misijas, kas Baltijas valstis sargā kopš to iestāšanās aliansē 2004. gadā.
Vienlaikus Eiropā pieaug jautājumi par to, cik efektīvi ir esošie aizsardzības risinājumi pret nelieliem un lētiem droniem, kuru iznīcināšanai nereti tiek izmantotas daudzmiljonu eiro vērtas raķetes un iznīcinātāji.
Eiropas Komisijas vadītāja Urzula fon der Leiena iepriekš aicinājusi izveidot tā dēvēto “dronu sienu” – sensoru un elektroniskās karadarbības sistēmu tīklu, kas spētu pārtvert mazus bezpilota lidaparātus. Taču projekts vēl ir izstrādes stadijā.
Tikmēr Latvija un citas reģiona valstis stiprina savas pret-dronu spējas, tostarp veido mobilas vienības, kas var ātri iznīcināt ienākošos dronus pierobežā.
Sagatavots pēc “Unian” materiāliem.