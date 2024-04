“Viņi neko nedara, viņi dzesē muti, kā tautā saka!” Lembergs kritizē valdības rīcību bumbu patvertņu ierīkošanā Ieteikt







Vai pašvaldībām ir plānots atbalsts, ierīkojot patvertnes vai pielāgojot atsevišķas mājas vai būves civiliedzīvotāju aizsardzībai? Vai tomēr pašvaldībām ar to pašām jātiek galā? Uz šiem TV24 raidījuma “Dienas personība ar Veltu Puriņu” atbildēja partijas “Latvijai un Ventspilij” valdes priekšsēdētājs un bijušais Ventspils mērs, pastāstot, kāda ir situācija ar daudzdzīvokļu mājām kā Ventspilī, tā Ķengaragā Rīgā.

“Redzat, Siliņa nav pamanījusi, ka praktiski visas daudzdzīvokļu mājas ir privātas! Un līdz ar to arī pagrabi ir privāti! Un atbilstoši likumam, pašvaldība nedrīkst ieguldīt privātā nekustamā īpašumā publisku naudu. Lai pašvaldība varētu to izdarīt, ir radikāli jāmaina likums, pie kā arī neviens nav ķēries,” tā intervijā TV24 raidījumā skaidroja Lembergs. “Es jums vēlreiz saku – tas viss ir pilnīgs populisms! Viņi neko nedara, viņi dzesē muti, kā tautā saka,” piebilda viņš.

Ja jūs dzīvojat daudzdzīvokļu mājā, tad “pagrabs pieder jums”, tā raidījuma vadītājai norādīja Lembergs, kura atzina, ka to nav zinājusi. “Nu ja! Tas jums pieder! Un, kas tajā pagrabā notiks, to lemj kopsapulce. Un, vai jūs tur tērēsiet naudu vai netērēsiet, un, vai jūsu mājai ir tāds uzkrājums pie apsaimniekotāja vai nav, to jūs lemjiet sapulcē ar balsu vairākumu. Viss ir elementāri,” paskaidroja bijušais Ventspils mērs.

Bet, kas notiek tad, ja valdība uzliek par pienākumu ierīkot šīs bumbu patvertnes, tad laikam jārīkojas “adekvāti situācijai un jāpiemet nauda tiem, kam nav? Turpinot diskusiju, Lembergs jautāja: “Ja jūsu mājai uzdeva valdība ierīkot bumbu patvertni, nu, vai jums ir nauda tam, kad tas maksās kādus 100 tūkstošus [eiro]?” Uz to TV24 raidījuma vadītāja atbildēja: “Nē, daudziem nav naudas. Tāpēc saku, vai būtu vajadzīgs valsts vai pašvaldības atbalsts privātpersonām?”

“Protams, skaidrs. Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji – vienalga, vai tas ir Ventspilī vai Ķengaragā, viņi nav spējīgi iekārtot pagrabu atbilstoši bumbu patvertnes noteikumiem, runājot pie tam par 21.gs. trešo gadu desmitu. Un tur bez valdības finansiāla atbalsta nekādi neiztikt. Bet valdība nav neko sākusi darīt šajā jautājumā, ja neskaita to, ka muti dzesēt,” uzskata partijas “Latvijai un Ventspilij” valdes priekšsēdētājs un bijušais Ventspils mērs Lembergs.

Lembergs vēlreiz uzsvēra, ka pašvaldība nedrīkst ieguldīt privātā namā – nekustamā īpašumā – savu naudu. “Ar likumu tas ir aizliegts!” piebilda viņš intervijā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”. Turklāt bijušais Ventspils mērs pauda viedokli, ka valdība šobrīd nevis rīkojas, bet gan “tarkšķ”. “Nu viņi neko nedara!” uzskata Lembergs.

Plašāk skatieties pievienotajā video!