"Viņš ir opozicionārs." Slaidiņš stāsta, kādēļ Kremlis grib atbrīvoties no karaspēkā populārā ģenerāļa Teplinska







TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš pastāstīja, ka kāds Ukrainas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GUR) avots esot atklājis, tiesa gan oficiāli tas netiekot paziņots, ka Krievijas armijas rindās “Kremlis redz draudus no karaspēkā tik populārā ģenerāļa Teplinska”. Mihails Teplinskis ir Krievijas bruņoto spēku Gaisa desanta spēku komandieris, ģenerālpulkvedis.

“Krievu medijos iet kampaņa viņa [Teplinska] diskriditēšanai. Arī Ukrainas puse uzskata, ka Teplinskis ir viens no labākajiem Krievijas bruņoto spēku komandieriem, kas atrodas karadarbības zonā. Ja tā paskatās, tad pagājušajā gadā viņš bija noņemts nost, jo viņš bija saistīts arī ar Prigožinu [Jevgeņijs Prigožins – bojā gājušais “Vagner” kaujinieku grupējuma vadītājs, red.]. Bet tad Krievijas desantnieki bija ierakstījuši vairākus uzsaukumus: ja ģenerālis tiks arestēts, tad viņi būs tur gatavi darboties…Izskatās, ka Kremlī, ģenerālštābā vēlas pakāpeniski no viņa atbrīvoties,” tā TV24 raidījumā skaidroja Slaidiņš.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins kopā ar Gaisa desanta spēku komandieri, pulkvedi ģenerāli Mihailu Teplinski (foto – pirmais no kreisās) un Dņepras spēku grupas komandieri ģenerālpulkvedi Oļegu Makareviču (foto – pirmais no labās), Foto: REUTERS/SCANPIX

Vēl zināms, ka Krinki ciemā – tur, kur šobrīd uzbrūk Krievijas gaisa desants, esot lieli zaudējumi Krievijas bruņotajiem spēkiem. “Šo priekštiltu viņi nevar, kā saka, likvidēt, lai gan GUR uzskata, ka krievi jau to paredzēja, ka būs ļoti grūti likvidēt šo priekštiltu. Tas sit pa ģenerāļa reputāciju, kurš uzskata, ka jātaupa karavīru dzīvības, bet redzams, ka Krievijas bruņotajiem spēkiem tur iet smagi,” tā uzsvēra NBS majors.

Viss varētu būt saistīts arī ar “informatīvajām operācijām”, jo daudzi uzskatot, ka krievu kanālos tiek likta “interesanta informācija,” par Krinki priekštiltu, ka viss tur esot slikti, piebilda Slaidiņš. “Atbildīgs par to ir ģenerālis Teplinskis. Ļoti iespējams, ka tas viss ir saistīts. Kā tur būs? Grūti pateikt, pašlaik viņš joprojām komandē šīs krievu vienības dienvidos,” sacīja Slaidiņš.

Bet, kāds īsti ir loģiskais pamatojums tam, kādēļ Kremlis grib atbrīvoties no Teplinska? “Viņš ir opozicionārs. Viņš arī iepriekš paziņoja par lieliem zaudējumiem, ka viņš nav mierā ar Krievijas ģenerālštāba darbību. Tas, iespējams, ir saistīts ar to. Tas ir laika jautājums pēc GUR avota teiktā, ka viņš tiks noņemts nost, bet, kā būs, to rādīs laiks,” tā uzsvēra Slaidiņš, apspriežot jaunāko infromāciju TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”.