Foto: Karīna Miezāja

Visi pieci aizvadītajā diennaktī konstatētie jaunie Covid-19 gadījumi reģistrēti Latgalē, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Trīs jauni inficētie reģistrēti Daugavpilī, bet pa vienam Aglonas un Rēzeknes novadā.

Līdz ar to Daugavpilī pašlaik dzīvo 16 ar Covid-19 saslimušie, Aglonas novadā – deviņi, bet Rēzeknes novadā, kur iepriekš visi inficētie bija atveseļojušies, tagad saslimšana atgriezusies.

Divi no jaunajiem inficētajiem ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet pa vienam vecuma grupās no desmit līdz 19 gadiem, no 20 līdz 29 gadiem un no 30 līdz 39 gadiem.

Savukārt pēc vēl 14 cilvēku atlabšanas no Covid-19 neviens inficētais vairs nav reģistrēts Valmierā, kā arī Kocēnu un Carnikavas novadā. Četri saslimušie atveseļojušies arī Rīgā un tur inficēto skaits ir samazinājies līdz 44 cilvēkiem.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī, veicot kopumā 2284 Covid-19 testus, reģistrēti pieci jauni saslimšanas gadījumi, liecina SPKC apkopotie dati. Vienlaikus izveseļojušies vēl 14 Covid-19 pacienti.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka viens saslimušais atgriezies no ārzemēm, turklāt apmeklējis vairākas Eiropas Savienības valstis. Vēl viens saslimušais ir Covid-19 slimnieka kontaktpersona, bet trīs personām tiek precizēts infekcijas avots. Epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās.

Līdz šim Latvijā veikts 272 381 Covid-19 izmeklējums, saslimušas 1448 personas, bet 1248 izveseļojušās. Kopumā mirušas 35 personas, kam bija apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas deviņi pacienti, no kuriem visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Kopumā no stacionāra izrakstīti 207 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.