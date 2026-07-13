VIDEO. Tikai daži metri līdz sadursmei – Carnikavas iedzīvotāji pārliecināti, ka agri vai vēlu šajā krustojumā var notikt nelaime 0
Sociālajos tīklos plašu uzmanību izpelnījies video no Carnikavas, kurā redzama satraucoša situācija Ziedu un Rīgas ielas krustojumā. Ieraksta autors norāda, ka vieta ir ļoti nepārredzama gan autovadītājiem, gan tiem, kuri pārvietojas pa nesen izbūvēto Carnikavas-Vecāķu veloceļu, un aicina vecākus ar bērniem pārrunāt drošas pārvietošanās noteikumus.
Video redzams, kā elektroskrejriteņa vadītājs lielā ātrumā šķērso krustojumu, pirms tam acīmredzami nesamazinot braukšanas ātrumu. Tikai autovadītāja savlaicīgā reakcija ļauj izvairīties no iespējamas sadursmes.
Video izraisījis plašas diskusijas. Daudzi iedzīvotāji atzīst, ka arī paši šajā vietā jau izjutuši bažas par satiksmes drošību.
“Jau ar bažām skatījos no paša sākuma. Ja nebūs ātruma vaļņi (abiem, bet vairāk jau velo), tad tas ir tikai laika jautājums, līdz būs avārijas, traumas utt… reāls piemērs video. Skūterists pat nepiebremzēja un nepaskatījās uz sāniem,” raksta kāds komentētājs.
Līdzīgu pieredzi min arī citi.
“Šodien braucot ar velo pārliecinājos, cik slikta redzamība (no centra puses). Pie drošības šeit jāpiedomā visiem satiksmes dalībniekiem. Būsim visi uzmanīgi un saprotoši, lai jauka vasara!” aicina kāds velobraucējs.
Savukārt citi uzsver, ka problēma nav tikai satiksmes dalībnieku rīcībā, bet arī krustojuma pārredzamībā.
“Ceļu krustojumiem jābūt pārredzamiem ne tikai uz galvenajiem ceļiem, bet arī dārziņu rajonos. Žogs vai dzīvžogs līdz 1,5 m,” uzskata viens no diskusijas dalībniekiem.
Komentāros izskan arī priekšlikumi uzlabot infrastruktūru, piemēram, ierīkot ātrumu samazinošus paaugstinājumus vietās, kur veloceļš šķērso brauktuvi.
“Visās šķērsojuma vietās nepieciešams uzbūvēt paaugstinājumu, kas liktu piebremzēt gan auto, gan velo,” raksta kāds komentētājs.
Tikmēr citi norāda, ka šajā vietā autovadītājiem redzamība uz veloceļu parādās tikai tad, kad automašīna jau daļēji izbraukusi krustojumā.
“Auto nepieciešams apturēt divreiz: pirmkārt, lai pārliecinātos, ka nelido kāds riteņbraucējs vai skūterists, jo no šīs pozīcijas nav pārredzams, kas notiek pa kreisi; otrkārt, pie paša krustojuma, lai pārredzētu pa kreisi notiekošo un veiktu pagriezienu. Un kamēr auto stāv pie krustojuma, tikmēr visiem velo braucējiem tiek bloķēts ceļš,” norāda kāda komentētāja.
Diskusijā gan izskan arī pretējs viedoklis. Vairāki komentētāji atgādina, ka neatkarīgi no infrastruktūras ikvienam satiksmes dalībniekam ir pienākums izvēlēties drošu braukšanas ātrumu un pirms krustojuma pārliecināties, ka to iespējams droši šķērsot.
Kā secina vairāki Carnikavas iedzīvotāji, līdzīgu situāciju šajā vietā jau esot bijis ne mazums, un, ja nekādi uzlabojumi netiks veikti, jautājums neesot par to, vai, bet gan kad šeit notiks nopietns ceļu satiksmes negadījums.
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