Zelenskis apmeklē Bahmutu

Zelenskis: No okupantiem atbrīvots vairāk nekā 1800 apdzīvotu vietu Ieteikt









Ukrainai no krievu iebrucējiem izdevies atbrīvot jau vairāk nekā 1800 ciemu un pilsētu, uzrunā parlamentā trešdien pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Vairāk nekā 1800 Ukrainas pilsētu un ciemu mums jau ir izdevies atbrīvot no okupanta. Un

es pateicos visām valstīm, kas mums palīdz uzveikt Krievijas tirāniju tieši kaujas laukā,” sacīja Zelenskis.

“Šodien Ukrainas karavīri pierāda, ka diženums nav atkarīgs ne no valsts izmēriem, nedz raķešu rezervēm un nedz no kāda spējām uz kaut ko piespiest. Diženums rodas no to cilvēku gara spēka, kas aizstāv savu māju, aizstāv savas tautas brīvību.”

“Ukrainas karavīri izdzina okupantus no Kijivas pievārtes. Tas bija pirmais lūzuma brīdis pilna mēroga karā, kas parādīja mūsu pretošanās spēku,” uzsvēra prezidents.









































Ukrainas prezidenta Zelenska vizīte ASV

Viņš atgādināja, ka Ukrainas karavīri atbrīvoja Čūsku salu, un “kopš tā laika katrs okupants zina, kādu vienīgo atbildi viņš no ukraiņiem dzirdēs uz visiem saviem tīkojumiem”.

“Tas parādīja, ka Ukrainu nekas neapturēs. Melnajā jūrā nedaudz samazinājies flagmaņu skaits, bet pa vienu bēdīgi slavenu tiltu arvien biežāk notiek izbraukšana, nevis iebraukšana, ja pa to vispār notiek kāda braukšana.”

“Tas parādīja, kāda būs nākotne – tā būs ukraiņu,” uzsvēra prezidents. Viņš arī norādīja, ka Ukrainas aizsardzības un drošības spēku aktīvā darbība Harkivas apgabalā pāršķīra daudzas vēstures lappuses.













































































Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis

“Varbūt Krievijas armija arī nezināja, ka ir spējīga tik strauji bēgt, bēgt, atstājot savas pozīcijas, ieročus, savus karavīrus un kolaboracionistus. Okupanti bēga, kaut arī viņiem šajā virzienā bija pārākums

bruņojuma, tehnikas un karavīru skaita ziņā, bet mūsu karavīriem bija un ir cits liels pārākums, krietni būtiskāks pārākums – apņēmībā, pārākums savas zemes spēkā, kas viņiem ir zem kājām,” sacīja Ukrainas prezidents.