Zemkopības ministrija rosina kažokzvēru audzēšanu aizliegt jau no 2024. gada







Zemkopības ministrija (ZM) aicina kažokzvēru audzēšanu Latvijā aizliegt no 2024.gada 1.janvāra, nevis no 2026.gada, kā to rosina Saeimas deputāti, otrdien Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē sacīja zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts (NA).

Kā norādīja Eglīts, komisijai pirmdienas vakarā iesūtīts ministrijas izstrādātais alternatīvais likumprojekts.

Viņš skaidroja, ka lēmums rosināt samazināt pārejas periodu līdz nozares slēgšanai saistītas ar Covid-19 aktualitātēm un iepriekš izziņoto Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) riska novērtējumu par Covid-19 infekcijas izplatību un apdraudējumu sabiedrības veselībai ūdeļu novietnē SIA “Baltic Devon Mink”.

“ZM nevēršas pret nozari kā tādu,” sacīja Eglīts, piebilstot, ka ūdeļu audzēšanas nozare ir pietiekoši sarežģīta, taču vērā jāņem aktuālā Covid-19 situācija.

Tikmēr Saeimas deputāti norādīja, ka ministrijas iesniegtais alternatīvais likumprojekts ir pārsteidzīgs un nav izstrādāts pietiekami kvalitatīvi.

Komisija vienojās otrajam lasījumam virzīt jau iesniegtos grozījumus Dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredz kažokzvēru audzēšanas aizliegumu līdz ar 2026.gadu. Vienlaikus otrajā lasījumā komisija pieļauj iespēju izskatīta arī ZM alternatīvo termiņu un citus precizējumus.

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija otrdien skatīja vairāku Saeimas frakciju deputātu iesniegtos grozījumus Dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredz no 2026.gada 1.janvāra aizliegt Latvijā kažokzvēru audzēšanu ar pamatmērķi iegūt kažokādas.

Grozījumos paredzēts noteikt, ka aizliegta lauksaimniecības dzīvnieku audzēšana un turēšana, ja audzēšanas vai turēšanas vienīgais vai galvenais nolūks ir kažokādu ieguve.

Tāpat vēstīts, ka zinātniekiem ir bažas par jaunu, cilvēkus apdraudošu Covid-19 mutāciju veidošanos kažokzvēru audzētāja “Baltic Devon Mink” ūdeļu novietnē.

Pēc Pārtikas un veterinārā dienesta tīmekļvietnē pieejamās informācijas, Latvijā 2021.gada 4.janvārī bija reģistrētas deviņas kažokzvēru audzētavas, no kurām piecās novietnēs tika turēti ap 130 000 dzīvnieku.