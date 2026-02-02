Foto: Lita Millere/LETA
Apledojusi skatu platforma Mangaļsalas molā.

Ziemeļu vējš atnesīs nedaudz siltāku gaisu: laika prognoze pirmdienai 0

LETA
7:14, 2. februāris 2026
Ziņas Dabā

Pirmdien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, prognozē sinoptiķi.

Mākoņaināka diena gaidāma valsts galējos austrumos, kur iespējams neliels sniegs.

Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš, no pēcpusdienas Rīgas līcī gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Vēja ietekmē līča dienvidos sāks veidoties ledus krāvumi; otrdien un turpmākajās dienās ledus virzīsies uz Kurzemes piekrasti.

Ziemeļu vējš atnesīs nedaudz siltāku gaisu – pirmdienas pēcpusdienā temperatūra paaugstināsies līdz -9..-14 grādiem, piekrastē un Ziemeļkurzemē – līdz -5..-8 grādiem.

Rīgā gaidāms saulains laiks, bez nokrišņiem. Dienas gaitā pastiprināsies ziemeļu vējš, vakarā līča krastā gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz -6 grādiem.

Laikapstākļus nosaka anticiklons, Krievijā atrodas ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1022 hektopaskāliem Latgales austrumos līdz 1029 hektopaskāliem Ziemeļkurzemē.

Diennakts vidējā temperatūra noslīdējusi teju 15 grādus zem normas

Diennakts vidējā gaisa temperatūra svētdien Latvijā pazeminājās līdz -18,4 grādiem, noslīdot 14,7 grādus zem normas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.

1. februāra norma jeb 1991. – 2020. gada vidējā temperatūra šajā datumā valstī ir -3,7 grādi.

Viszemāk – līdz -4,0 grādiem – diennakts vidējās gaisa temperatūras norma pazeminās 22. – 26. janvārī, kā arī 6. februārī.

Zemākā gaisa temperatūra, kas valsts novērojumu stacijās reģistrēta aizvadītajās diennaktīs, bija -32,8 grādi janvāra pēdējā rītā Daugavpils austrumos pie Ruģeļu ūdenskrātuves.

Lielākais sals naktī uz pirmdienu bija -31,7 grādi Jelgavas novērojumu stacijā, kas atrodas Staļģenē, savukārt dažviet Lietuvā sals sasniedza pat 34 grādus.

Jau ziņots, ka pirmdien līdz agram rītam desmit novērojumu stacijās, kā arī Rīgas lidostā pārspēts 2. februāra aukstuma rekords.

Sešos rītā augstākā gaisa temperatūra bija -9,3 grādi Daugavgrīvā, galvaspilsētas ziemeļos, vienlaicīgi Rīgas lidostā tobrīd saglabājās 25 grādu sals. Zemākā temperatūra plkst. 6 bija -30,3 grādi Staļģenē.

