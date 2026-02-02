Kārlis Streips: Amerikas prezidents šajā ziņā ir uzstādījis pavisam jaunu līmeni, un tas, lieki teikt, ir baisi 0
Ja reiz ir viens, ko varam zināt par pasaules baisākajiem autokrātiem, tad tas ir tas, ka blakus savas tautas apspiešanai, autokrāts vēlēsies pats sevi bagātināt vēl un vēl.
Piemēri par šādu rīcību ar uguni nav jāmeklē. Mums kaimiņos par Vladimiru Putinu kopš laika gala ir bijušas baumas un stāsti par visām muižām un pilīm, kādas viņš laika gaitā ir sakrājis.
Nelaiķa aktīvista Navaļnija darbs lielā mērā bija saistīts ar Krievijas diktatorisko līderu bagātības atklāšanu un tautas informēšanu par to.
Ne velti Putina ļaudis Navaļniju nogalināja.
Kad ukraiņi atbrīvojās no sava korumpētā prezidenta Janukoviču, viņi iegāja viņa lepnajā mājā un tur atrada zeltītus klozetpodus, zoodārzu ar eksotiskiem dzīvniekiem un daudz kā, kas bija apzeltīts.
Laimīgā kārtā, Janukoviča cilvēki to visu bija iegrāmatojuši. Kad šķita, ka ienaidnieks nāk pārāk tuvu, mājas darbinieki visus dokumentus sameta upē.
Ukraiņi tos makšķerēja laukā. Janukovičs Ukrainā ir apsūdzēts valsts nodevībā, bet viņš aizspruka uz Maskavu, kur viņš dzīvo joprojām un turpina bārties par to, kā viņu padzina.
Jaunākais piemērs par šādu uzvedību ir atrodams Vašingtonā.
Amerikas 47. prezidents ir apzeltījis visādus krāmus Ovālajā birojā. Viņš ir nojaucis Baltā nama austrumu spārnu un sola tur būvēt elegantu balles zāli saviem draugiem un paziņām.
Narcisms viņam arī liek apgalvot, ka par visu ko pēc kārtas viņš zinot vairāk, nekā jebkurš cits cilvēks pasaulē.
Pirms pāris dienām Kenedija centrā Vašingtonā, kuru narciss 47. prezidents ir nosaucis par Trampa Kenedija centru, debitēja filma par prezidenta sievu Melāniju.
Derdzas to saukt par dokumentālu filmu, jo dokumentālas filmas ir nopietnas.
Debijā nepiedalījās laba daļa prezidenta radinieku, nedz arī laba daļa viņa kabineta locekļu.
Britu laikrakstā The Guardian, žurnālists rakstīja, ka zālē, kurā viņš devās skatīties filmu, bija pilnīgi tukša. Par filmu kā tādu viņš rakstīja šādi:
“Nešaubos, ka ir lieliska dokumentāla filma par Melāniju Krausu, ambīciju pilnu modeli no Slovēnijas, kura apprecēja Ņujorkas nekustāmā īpašuma baronu.
“Viņa tad sevi atrada mūsdienu Evas Braunas lomā, bet briesmīgā Melānija uzstājīgi tā nav. Tā ir viena reta vienradža filma, kurai nav nevienas kvalitātes, kas to varētu izpirkt. Neesmu pārliecināts, ka tā kvalificējas kā dokumentāla filma. Tā rāda elegantu daļu no dizaineru taksidermijas, kas ir briesmīgi pārāk dārga un ledus auksta, kad tai pieskaras. Tā tiek piedāvāta kā viduslaiku slavinājums, lai nomierinātu alkatīgo karali uz viņa troņa.”
Melānija Knausa ir dzimusi 1970. g. aprīlī Dienvidslāvijā. Viņa 16 gadu vecumā sāka darboties kā modele demonstrētāja un turpināja savu izglītību.
Gados jaunā dāma devās uz Parīzi un Milānu meklēt modeles darbu, bet tad viņa satika vīrieti, kurš sponsorēja viņas emigrāciju uz ASV.
Tur viņa atkal sāka strādāt kā modele, un viņa sāka tikties ar nākamo prezidentu 1998. gadā. Viņš viņai palīdzēja atrast darbu, un viņa viņu atbalstīja 2000. gada kampaņā.
Brīdī, kad prezidents sāka tikties ar Melāniju, viņš joprojām bija laulāts ar iepriekšējo sievu. Tas, diemžēl šim kadram ir raksturīgi, jo tad, kad viņš sāka tikties ar otru sievu, viņš bija laulājies ar pirmo sievu.
Melānija un Donalds salaulājās 2005. gadā, un nākamajā gadā piedzima dēls Barons.
Melānija mudināja vīru kandidēt uz prezidenta amatu 2016. gadā. Viņa reti piedalījās kampaņas pasākumos un gribēja viņam palīdzēt ar stratēģiju.
Kampaņas laikā izcēlās liels skandāls tad, kad atklāts, ka Melānija savulaik bija pozējusi teju vai kaila.
Cits skandāls bija saistībā ar faktu, ka savu uzrunu 2016. gada Republikāņu nacionālajā konventā Melānija bija nošpikojusi no līdzīgas uzrunas, kādu savulaik bija teikusi Mišela Obama.
Melānija viņu aizstāvēja.
Melānija pirmos sešus mēnešus sava vīra prezidentūras laikā palika Ņujorkā, lai Barons varētu pabeigt skolas gadu.
Baltajā namā Melānija Trampa uzsāka kampaņu “Esi labākais,” kas mudināja bērnus vienam pret otru izturēties labāk. Viņa ienīda tos, kas bērnus apstrādāja, bet tas bija ironiski tāpēc, ka tieši viņas vīrs bija tas, kurš bieži uzbruka citiem.
2018. gadā Melānijai bija problēmas, tajā skaitā baumas, ka vīrs ir nodarbojies ar ārpuslaulību sakariem. Viņa nonāca slimnīcā ar zarnu slimību, un brīdī, kad viņa viesojās Āfrikā, Melānija bija sašutusi tāpēc, ka vairumu uzmanības cilvēki pievērsa viņas garderobei un rīcībai.
Vienugad Melānija Balto namu Ziemassvētkos izdekorēja melnām eglītēm, kas atgādināja šausmu filmu.
Tas, protams, bija drausmīgi nepieklājīgi.
Pēc 2020. gada vēlēšanām Melānija atbalstīja savu vīru apgalvojumos, ka vēlēšanu rezultāts viņam bija nozagts.
Reiz amatā stājās pēctecis Baidens, Melānija dzīvoja pavisam klusu.
Uz sava vīra inaugurāciju 2025. gadā Melānija ieradās ar milzīgu cepuri galvā. Zobgaļi ņirgājās, ka viņa acīmredzot negribēja, lai vīrs viņu noskūpsta.
Amerikas prezidenta alkatība ir nelikumīga. ASV Konstitūcijā melns uz balta ir rakstīts, ka ASV prezidents nedrīkst pieņemt neko no ārzemniekiem.
Laikā kopš viņš stājās amatā prezidents ir nopelnījis vairāk nekā pusotru miljardu dolāru no sava kriptovalūtas uzņēmuma. Neviens nezina, kas tam ziedo.
Nesen Amerikas prezidents paziņoja, ka viņš veidos “miera padomi” attiecībā uz Izraēlu un Gazu. Viņš tajā aicināja gandrīz vienīgi pasaules autokrātus tādus kā Putins, Šī no Ķīnas, Netanjahu no Izraēlas, Lukašenko no Baltkrievijas, Kimu no Ziemeļkorejas un Orbanu no Ungārijas.
Mazliet vairāk par trim gadiem palicis, iekams Amerikai būs cits prezidents. Pašreizējais tā jokojis, ka viņš arī kandidēs 2028. gadā, lai gan ASV Konstitūcijā ir teikts, ka prezidents drīkst kalpot ne vairāk kā divus termiņus.
Te starp citu ir savdabīga lieta. Prezidents kopš laika gala ir apgalvojis, ka 2020. gadā uzvarēja viņš un tāpēc viņš un nevis Baidens bija leģitīmais prezidents.
Prezidenta fani no tā dēvētās MAGA kustības viņu stingri atbalsta šajā lietā.
Bet, ja tā, tad acīmredzot 2024. gadā cilvēks vispār kandidēt nedrīkstēja.
Narcisms mēdz būt raksturīgs daudziem no mūsu pasaules līderiem. Amerikas prezidents šajā ziņā ir uzstādījis pavisam jaunu līmeni, un tas, lieki teikt, ir baisi.