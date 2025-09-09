Krievu noslēpums nācis gaismā: zināms, kādas bīstamas tabletes dod karavīriem pirms kaujas 6
Krievijas armija arvien vairāk paļaujas nevis uz apmācību, bet gan uz tabletēm: Aizsardzības ministrijas rokasgrāmatās tieši noteikti stimulantu lietošanas režīmi, lai karavīrus virzītu uz fronti pat pilnīgi izsmeltus, raksta dialog.ua.
2023. gadā Krievijas Aizsardzības ministrijas Galvenā militārās medicīnas direktorāts publicēja vadlīnijas tā sauktajai “militārpersonu snieguma farmakoloģiskajai korekcijai”. Vienkārši sakot, tas ir mēģinājums uzturēt armijas kaujas gatavību nevis ar apmācību vai disciplīnu, bet gan ar tablešu palīdzību. “Militarny” publicēja izmeklēšanu par to, ko krievu karavīri dara pirms kaujas.
Kas tika atrasts “kaujas pirmās palīdzības komplektā” kaujas “pirmās palīdzības aptieciņā” bija zāles “Loxidan” un “UR-1”. Pirmais ir stimulantu bromantāna un mezokarba maisījums (pēdējais ir visbīstamākā amfetamīna atvasinājums).
Otrais ir eksperimentāls medikaments, kura pamatā ir modafinils, kas pazīstams ar tā izmantošanu ASV, Francijas un Lielbritānijas armijās.
“Loxidan” paredzēts īslaicīgi mazināt nogurumu, miegainību un palielināt fizisko izturību. Rokasgrāmatā teikts, ka efekts ilgst no 12 stundām līdz divām dienām bez miega. UR-1 koncentrējas uz kognitīvo stimulāciju: prāta skaidrību, reakcijas ātrumu, uzmanību.
Abas zāles oficiāli tiek lietotas tikai Krievijā un tiek pozicionētas kā zāles desantniekiem, specvienībām un jūras kājniekiem. “UR-1” patiešām tika izmantots dažādās armijās visā pasaulē, tostarp amerikāņu F-117 pilotu vidū Irākas kara laikā, kā arī Francijas un Kanādas armijās. Taču visos gadījumos tā lietošana bija stingri ierobežota un kontrolēta medicīnas dienestu. Tomēr krievu versijā ir runa par šādu zāļu masveida un sistēmisku ievadīšanu.
Papildus “elitārajai pirmās palīdzības aptieciņai” Krievijas militārie ārsti ir izrakstījuši arī 14 dienu programmas parastajiem karavīriem.
Tās ietver: Meldonijs ir narkotika, kas pazīstama ar dopinga skandāliem sportā.
Fonturacetam un Noopept ir nootropi līdzekļi, kas paredzēti atmiņas un koncentrēšanās spēju uzlabošanai.
Visi no tiem ir pieejami aptiekās un netiek uzskatīti par spēcīgiem, kas padara to lietošanu vēl vienkāršāku. Šādu “kaujas shēmu” galvenā problēma ir tā, ka zāles nenovērš īstu nogurumu. Tās tikai maskē simptomus un liek organismam strādāt līdz izsīkumam.
Pēc iedarbības izzušanas notiek strauja “atgriešanās”: spēka samazināšanās, nervu sabrukums, miega un spiediena traucējumi. Turklāt veidojas psiholoģiska atkarība: karavīrs sāk ticēt, ka bez tabletes viņš nav spējīgs izpildīt uzdevumu. Tas ir apburtais loks, kurā ķīmiskā stimulācija aizstāj reālu apmācību.