Krievijas karavīri.
Krievijas karavīri.
Foto: AP/SCANPIX

Krievu noslēpums nācis gaismā: zināms, kādas bīstamas tabletes dod karavīriem pirms kaujas 6

LA.LV
19:02, 9. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas armija arvien vairāk paļaujas nevis uz apmācību, bet gan uz tabletēm: Aizsardzības ministrijas rokasgrāmatās tieši noteikti stimulantu lietošanas režīmi, lai karavīrus virzītu uz fronti pat pilnīgi izsmeltus, raksta dialog.ua.

Reklāma
Reklāma
15 valstis, kurās strādā labākie ārsti pasaulē. Par pirmo vietu gan varētu pastrīdēties…
Kokteilis
Seksualitātes rangs: kuras Zodiaka zīmes pārstāvji ir vislabākie gultā, bet kuri visbezcerīgākie?
Krimināls
Tik nopietni noziegumi Latvijā nenotiek bieži! Titurgā nolaupīts vīrietis – vēl nupat solīja draugiem ballīti ar ikriem, bet nu aizvests nezināmā virzienā 23
Lasīt citas ziņas

2023. gadā Krievijas Aizsardzības ministrijas Galvenā militārās medicīnas direktorāts publicēja vadlīnijas tā sauktajai “militārpersonu snieguma farmakoloģiskajai korekcijai”. Vienkārši sakot, tas ir mēģinājums uzturēt armijas kaujas gatavību nevis ar apmācību vai disciplīnu, bet gan ar tablešu palīdzību. “Militarny” publicēja izmeklēšanu par to, ko krievu karavīri dara pirms kaujas.

Kas tika atrasts “kaujas pirmās palīdzības komplektā” kaujas “pirmās palīdzības aptieciņā” bija zāles “Loxidan” un “UR-1”. Pirmais ir stimulantu bromantāna un mezokarba maisījums (pēdējais ir visbīstamākā amfetamīna atvasinājums).

CITI ŠOBRĪD LASA
Putins tagad būs nemirstīgs? Viņam pasniegts īsts “brīnumlīdzeklis”
VIDEO. Kā šausmu filmā: greznā Nepālas valdības ēka nodedzināta līdz pamatiem
15 valstis, kurās strādā labākie ārsti pasaulē. Par pirmo vietu gan varētu pastrīdēties…

Otrais ir eksperimentāls medikaments, kura pamatā ir modafinils, kas pazīstams ar tā izmantošanu ASV, Francijas un Lielbritānijas armijās.

“Loxidan” paredzēts īslaicīgi mazināt nogurumu, miegainību un palielināt fizisko izturību. Rokasgrāmatā teikts, ka efekts ilgst no 12 stundām līdz divām dienām bez miega. UR-1 koncentrējas uz kognitīvo stimulāciju: prāta skaidrību, reakcijas ātrumu, uzmanību.

Abas zāles oficiāli tiek lietotas tikai Krievijā un tiek pozicionētas kā zāles desantniekiem, specvienībām un jūras kājniekiem. “UR-1” patiešām tika izmantots dažādās armijās visā pasaulē, tostarp amerikāņu F-117 pilotu vidū Irākas kara laikā, kā arī Francijas un Kanādas armijās. Taču visos gadījumos tā lietošana bija stingri ierobežota un kontrolēta medicīnas dienestu. Tomēr krievu versijā ir runa par šādu zāļu masveida un sistēmisku ievadīšanu.

Papildus “elitārajai pirmās palīdzības aptieciņai” Krievijas militārie ārsti ir izrakstījuši arī 14 dienu programmas parastajiem karavīriem.

Tās ietver: Meldonijs ir narkotika, kas pazīstama ar dopinga skandāliem sportā.

Fonturacetam un Noopept ir nootropi līdzekļi, kas paredzēti atmiņas un koncentrēšanās spēju uzlabošanai.

Visi no tiem ir pieejami aptiekās un netiek uzskatīti par spēcīgiem, kas padara to lietošanu vēl vienkāršāku. Šādu “kaujas shēmu” galvenā problēma ir tā, ka zāles nenovērš īstu nogurumu. Tās tikai maskē simptomus un liek organismam strādāt līdz izsīkumam.

Reklāma
Reklāma

Pēc iedarbības izzušanas notiek strauja “atgriešanās”: spēka samazināšanās, nervu sabrukums, miega un spiediena traucējumi. Turklāt veidojas psiholoģiska atkarība: karavīrs sāk ticēt, ka bez tabletes viņš nav spējīgs izpildīt uzdevumu. Tas ir apburtais loks, kurā ķīmiskā stimulācija aizstāj reālu apmācību.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Ja Hitlers būtu krievs, viņu arī svēto kārtā ieceltu!” Slaidiņš skaidro, kāpēc Krieviju ar veselo saprātu nesaprast
“Tas ir spiegs kabatā!” Kremlis uzsācis vēl vienu cīņu par pilnīgu kontroli – mērķis ir paši krievi
120 000 krievu iziet ielās: Putins ir panikā un Kremlī sākas “kadru maiņa”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.