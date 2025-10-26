Foto: Ekrānuzņēmums no “Facebook”/Holy Theotokos of Iveron Russian Orthodox Church

15 gadus sens noslēpums ap svētbildi pareizticīgo baznīcā: ticīgie apgalvo, ka tā dziedinājusi no vēža un akluma 0

16:16, 26. oktobris 2025
Svētbilde, kurā redzama Dievmāte Marija ar Jēzu bērnībā jau pirms 15 gadiem piesaistīja pasaules uzmanību, kad no tās noslēpumainā kārtā sāka plūst mirres, ziņo Daily Mail. Ticīgie apgalvo, ka šī neparastā parādība dziedinājusi smagi slimos.

Mirres ir viena no trim dāvanām, ko gudrie atnesa jaundzimušajam Kristum. Tie ir aromātiski sveķi, ko izdala neliels, dzeloņains koks, kas aug Āfrikā un Tuvajos Austrumos; tās minētas gan Vecajā, gan Jaunajā Derībā.

Svētbildes kopija atrodas pareizticīgo baznīcā Honolulu, Havaju salās.

Parādība pirmo reizi pamanīta pirms vairāk nekā 15 gadiem — baznīcas priesteris Nektārijs tolaik stāstīja, ka pēkšņi viņa kabinetu pārņēma spēcīga mirru smarža, uz ko reaģēja pat viņa kaķis.

Pārbaudot svētbildi, kas atradās telpā, viņš ieraudzīja mirru pilienu uz Jēzus kreisā ceļgala.

Ticīgie saka, ka ikonas, kuras pēkšņi sāk izdalīt mirres, parādās smagu pārbaudījumu laikos un nozīmē, ka Dievmāte sargās ticīgos.

Mirru no tās plūst tik daudz, ka tās tiek savāktas pudelītēs un izsūtītas ticīgajiem visā pasaulē: viņi apgalvo, ka tās ir dziedinājušas slimos no akluma un acu slimībām, vēža, dēmoniskas apsēstības, paralīzes, nieru slimībām, hroniskām sāpēm un novārdzinošiem vīrusiem.

2008. gadā Krievu Pareizticīgā baznīca oficiāli atzina šo ikonu par brīnumainu, un tas iedrošināja tēvu Nektāriju vest to uz baznīcām visā ASV. Kopš tā laika brīnumainā ikona ir apceļojusi vairāk nekā 1000 baznīcu ASV un pasaulē, pulcējot miljoniem ticīgo.

