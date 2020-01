Publicitātes foto

Lietot smaržas šķiet tik vienkārši – viens vai daži pūtieni un Jūs esat gatava doties savās ikdienas gaitās. Taču patiesībā smaržu lietošana ir krietni sarežģītāks un detalizētāks process, kas prasa izsmalcinātību un arī zināšanas. Piemēram, vai Jūs zinājāt, ka smaržu uzpūšana uz delnu iekšpuses un to saberzēšana ir liela kļūda? Tāpat, lai arī elegantā Chanel 5 pudelīte izskatās skaisti uz Jūsu vannas istabas plauktiņa, vai nojautāt, ka mitrā vide patiesībā kaitē aromātam un tā svaigumam? Par šīm un citām interesantām kļūdām smaržu lietošanā un uzglabāšanā lasiet turpinājumā.

1. Neberzējiet – tikai uzsmidziniet!

Šis ir paradums, kas daudziem cilvēkiem ir iegājies kā teju automātiska kustība. Smaržas tiek uzsmidzinātas uz kakla vai delnu iekšpuses, un tūlīt šīs vietas tiek paberzētas, it kā domājot, ka šāda darbība palīdzēs smaržām turēties ilgāk vai labāk piekļauties mūsu ķermenim. Taču patiesībā šī ir liela kļūda. Kādēļ? Berzējot ādu, mēs paaugstinām ķermeņa temperatūru konkrētajā vietā, kas savukārt veicina dabīgo enzīmu veidošanos, kuri izmaina aromātu jeb to "salauž". Visvairāk tiek ietekmētas tieši sākuma un sirds notis, kā arī mainās pēdējā jeb beigu nots, kas parāda ilgnoturīgo un patieso aromāta dabu. Piemēram, ja sākuma nots ir ziedi, tad siltums, ko radām, berzējot ādu, liek šai notij zaudēt savu svaigumu. Lai pasargātu smaržas no nevajadzīgām pārmaiņām, uzsmidziniet tās uz ādas un atstājiet, lai aromāts mijiedarbojas ar Jūsu ķermeni.

2. Vide ir noteicoša

Svarīgi ir ne tikai tas, kā smaržas lietojam, bet arī, kur un kā tās uzglabājam. Smaržas var uztvert teju kā dzīvu organismu, kas ir ļoti jūtīgs pret apkārtējās vides pārmaiņām. Tām nepatīk, ja temperatūra strauji mainās, piemēram, nēsājat smaržu pudelīti somiņā ziemas laikā un ienākat siltās telpās. Šādas krasas pārmaiņas ar radīt negaidītas ķīmiskas reakcijas smaržu dabīgo sastāvdaļu vidū, kā rezultātā aromāts ātrāk noveco.

Piemēram, atstājot smaržu pudelīti ar citrusa aromāta notīm karstā un tvaikiem pilnā vannas istabā, tā ātri zaudēs savu svaigumu savukārt pačūlija zaudēs savu aromāta pievilcību un var pat sākt “smirdēt”. Ultravioletie stari ietekmē ne tikai smaržu kvalitāti, bet pat to krāsu, piemēram, mainot dzintara krāsu uz zaļu. Labākā vieta, kur uzglabāt smaržas, ir tās oriģinālajā kastītē, istabas temperatūrā.

3. Labākās smaržas pieejamas nelielos tilpumos

Lai arī katra aromāta pudelīte mums ir dārga, patiesībā tās ieteicams izlietot pēc iespējas ātrāk. Izrādās, ka pustukšas smaržu pudelītes atstāšana uz plauktiņa vairākas nedēļas vai pat mēnešus pakļauj aromātu skābekļa iedarbībai, kas patiesībā ir ļaunākais smaržu ienaidnieks, jo tas lēnām noārda aromāta molekulas un vājina tā kompozīciju. Protams, ja smaržas lietojat aktīvi katru dienu, arī lielāka pudelīti būs laba izvēle, taču, ja dodat priekšroku konkrētu smaržu lietošanai tikai īpašos gadījumos, gudrāk izvēlēties nelielu tās tilpumu.

4. Sintētisks nenozīmē slikts

Mūsdienās cilvēkiem patīk viss dabīgais, tai skaitā, dabīgas smaržas, taču ne vienmēr tādas ir pieejamas. Viena no populārām notīm, kas tiek izmantota sieviešu smaržās un vīriešu smaržās, ir muskuss. To agrāk ieguva no dzīvniekiem, un tā galvenais uzdevums bija piešķirt smaržu kompozīcijai maigumu un paildzināt tās noturību. Citas notis, piemēram, peonijas, frēzijas un lilijas, nav iespējams iegūt dabīgā ekstrakcijas veidā, tādēļ vienīgais variants, kā tās var iegūt ir, izmantojot sintētisku molekulu maisījumu. Pasaulē labākie parfimēri ir izmantojuši gan dabīgo, gan mākslīgo molekulu sajaukumus jau kopš 19. gadsimta, un arī mūsdienās ķīmiski radītie aromāti ir bieži sastopami, un to kvalitāti stingri uzrauga attiecīgi izpētes institūti, lai pārliecinātos par to kvalitāti un atbilstību.

5. Ja šaubāties, lietojiet smaržas matos

Nav pārsteigums, ka uz sausas ādas smaržas ilgi nesaglabājas. Tāpēc labāk tās kombinēt ar ķermeņa losjonu vai krēmu bez smaržas. Tāpat svarīga ir vieta, kur smaržas uzsmidzināt. Pirmkārt, nenoklājiet šīs vietas ar apģērbu. Laba izvēle ir pulsa vietas uz kakla, delnu un elkoņu iekšpusēs. Ja ārā ir karsts, smaržas labāk uz ķermeņa nesmidzināt, tā vietā lietojiet tās matos vai uz šalles, blūzes.

