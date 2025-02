Foto. pexels.com/cottonbro studio

Zinātnieki aicina cilvēku apzināties simptomus, ko izraisa kāda īpaši agresīva vēža forma, kas skar bērnus un pusaudžus. Katru gadu Apvienotajā Karalistē tiek diagnosticēti vairāk nekā 150 šādu gadījumu, taču bieži jauniešiem mediķi saskaras ar novēlotu diagnozi, kas veicina ārkārtīgi zemu izdzīvošanas līmeni.

Kā vēstī The Sun, Jaunie pētījumi no Notingemas universitātes atklāj, ka kaulu vēža, piemēram, osteosarkomas un Jūinga sarkomas, ilgtermiņa izdzīvošanas rādītāji nav uzlabojušies pēdējo 15 gadu laikā. Septiņi no desmit cilvēkiem, kurus skāris šis vēzis, izdzīvo ilgāk par pieciem gadiem, tāpēc pētnieki aicina paātrināt diagnozes noteikšanu, lai pacienti varētu agrāk saņemt ārstēšanu.

“Centieni uzlabot bērnu ar kaulu audzējiem izārstēšanas rezultātus gandrīz divus gadu desmitus nav uzlabojušies. Ir pienācis laiks noskaidrot, vai diagnostikas paātrināšana varētu mainīt šo statisko stāvokli,” medijs citē zinātnieku

Simptomi un to atšķirības

Kaulu vēzis, piemēram, osteosarkoma, var izraisīt kaulu sāpes bieži ceļgalā vai augšdelmā, jutīgumu, pietūkumu un lūzumus pat pēc nelielām traumām. Taču dažādi kaulu vēža veidi var parādīt atšķirīgus simptomus. Jūinga sarkoma bieži izraisa drudzi vai grūtības ekstremitāšu lietošanā, savukārt osteosarkoma saistīta ar neizskaidrojamiem lūzumiem, sāpēm un svara zudumu.

Diagnostikas izaicinājumi

Bērnu kaulu audzēju diagnostika ir sarežģīta, jo simptomi bieži ir nespecifiski un var pārklāties ar biežāk sastopamām slimībām, piemēram, traumām vai infekcijām. Šie izaicinājumi uzsver nepieciešamību uzlabot veselības aprūpes speciālistu izpratni par bērnu kaulu audzējiem, lai veicinātu agrāku atpazīšanu un diagnostiku, spriež zinātnieki.

Kaulu vēzis ir viens no desmit visbiežāk sastopamajiem bērnu vēža veidiem, bet bieži vien jaunieši un viņu ģimenes neuzskata, ka kaulu sāpes vai to jutīgums varētu liecināt par vēzi, jo šķiet ticamāki sporta traumas, augšanas sāpes vai infekcijas, raksta portāls.

Laika faktors

Pēc simptomu pamanīšanas aptuveni viens no desmit pacientiem Lielbritānijā gaida trīs mēnešus, lai konsultētos ar veselības aprūpes speciālistu, un bieži ir jāsaskaras ar turpmāku kavēšanos diagnozes noteikšanā. Ģimenes ārstiem trūkst izglītības par bērnu vēzi, tādējādi kavējot diagnozi.

“Sarkanie karogi”

Osteosarkoma ir visizplatītākais kaulu vēža veids bērniem, kas parasti rodas ceļgalu vai augšdelma kaulos, galvenokārt skarot jauniešus līdz 25 gadiem, ar izdzīvošanas rādītāju 65%. Jūinga sarkoma ir otrais izplatītākais, bieži skarot kājas, iegurni, rokas un ribas.

Lai gan konkrēti kaulu vēža cēloņi nav zināmi, riski palielinās bērniem ar iedzimtu retinoblastomu vai tiem, kas saņēmuši staru terapiju vai ķīmijterapiju.

Zināšanas par kaulu vēža simptomiem un speciālistu apmācība var būtiski uzlabot izdzīvošanas iespējas, ļaujot agrāk sākt ārstēšanu un samazināt recidīvu risku, rezumē portāls.