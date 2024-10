Ilustratīvs foto. Foto: Pixabay

654 144 eiro – šī bijusi pērn lielākā summa par kompensējamām zālēm vienam cilvēkam. Kāda ir vidējā receptes cena? Ieteikt







2023.gadā maksimālā vienam pacientam kompensējamām zālēm izlietotā summa bija 654 144 eiro, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) publiskotais pārskats par gada laikā veselības aprūpei izlietoto finansējumu. Prezentējot publisko pārskatu, NVD direktors Āris Kasparāns skaidroja, ka šajā gadījumā tie ir vispārējā kārtībā piešķirtie medikamenti, nevis individuāli piešķirtā kompensācija. Medikamenti palīdz nodrošināt pilnvērtīgu dzīvi.

“Nav runa par to, kādas ir šīs izmaksas, bet par to, kādi ir klīniskie ieguvumi no šiem medikamentiem,” sacīja Kasparāns, piebilstot, ka konkrēto medikamentu izmaksu efektivitāte ir pierādīta.

Kopumā pērn kompensējamiem medikamentiem un ierīcēm izlietoti 257 630 180 eiro. 731 868 pacientiem ir izrakstītas 7 299 607 receptes, vienas receptes vidējās izmaksas NVD ir 35,3 eiro.

Savukārt individuāliem pacientiem kompensēti kopumā 2 836 330 eiro, maksimālā individuāli piešķirta kompensācija bija 14 228 eiro, kas ir arī lielākā pieļaujamā individuālā kārtā piešķiramā kompensācija.

Kasparāns uzsvēra, ka ikdienā NVD administrē ievērojamu valsts finansējumu un plāno tā efektīvu izlietojumu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai. Apkopoto datu publicēšana sniedz iespēju vienkāršā, ērtā veidā iepazīties ar finansējuma pozīcijām un datiem, kas ne tikai kalpo par pamatu lēmumu pieņemšanā nozarē, bet arī atspoguļo finanšu ietilpīgākās veselības aprūpes pozīcijas, datu publicēšanu skaidro Kasparāns.

NVD uzsver, ka šis ir vēl viens nozīmīgs solis veselības nozares budžeta izlietojuma izsekojamības un caurspīdīguma nodrošināšanai. Bet no septembra vidus valsts pārvaldes pakalpojumu portālā “www.latvija.gov.lv” ir pieejams uzlabotais e-pakalpojums “Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi”, kas sniedz iespēju ikvienam iedzīvotājam noskaidrot informāciju par saņemtajiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kompensējamām zālēm un šo pakalpojumu izmaksām.

Kā norāda NVD, pārskati ietvers ne tikai nozīmīgākās izmaksu pozīcijas un citu veselības aprūpes pakalpojuma statistiku, bet arī ļaus aplūkot šos datus pa reģioniem, piemēram, Balvu vai kādā citā Latvijas novadā izlietotā finansējuma apjomu laboratorisko pakalpojumu nodrošināšanai, kādām pacientu grupām.

NVD pauž, ka jau publiski pieejami dati par divām svarīgām veselības aprūpes sistēmas jomām – laboratoriskajiem izmeklējumiem un valsts kompensējamām zālēm.

Vienlaikus dienestā norāda, ka tas turpina darbu pie jaunu datu pievienošanas, lai nākotnē nodrošinātu pieejamību arī informācijai par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ambulatoro un stacionāro pakalpojumu sniegšanā.

Ar šiem datiem turpmāk varēs iepazīties un tos savā darbā izmantot veselības nozares iestādes un organizācijas, ārstniecības pakalpojumu sniedzēji, aptiekas, kā arī tie var būt noderīgi plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, pētniekiem un studentiem dažādu tēmu izpētei, skaidro NVD.