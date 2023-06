7 situācijas, kurās kategoriski nepieļaut kompromisu

Foto: Shutterstock

Autors: Annika Niedrīte, AS “Latvijas Mediji”

Marks Tvens teicis: „Kad mans viedoklis nesakrīt ar sievas viedokli, mēs parasti rīkojamies tā, kā vēlas viņa. Sieva to sauc par kompromisu.”

Bet nopietni runājot – vai vienmēr ir vērts apspriesties, piekāpties un meklēt kompromisu?

Lapā psychologies.ru var lasīt ģimenes psihoterapeites Larisas Sitņikovas pārdomas par šo tēmu.

Spēja pieļaut kompromisu mīlas lietās –ilgu un noturīgu attiecību ķīla. Bieži vien to pielīdzina piekāpībai un uzskata par raksturā vājiem cilvēkiem piemītošu, taču patiesībā tā ir abpusēja vienošanās, kura panākta savstarpēji piekāpjoties.

Tas ir, lai panāktu vienošanos, katrai no pusēm kaut kas jāziedo, lai izvairītos no konfliktiem. No piekāpšanās tas atšķiras ar savstarpīguma principu: piekāpjas viens, kompromisu pieļauj divi.

Tomēr dažreiz ir vērts palikt pie sava un nepieļaut kompromisu. Piemēram, ja:

1. Tiek apšaubīti tavi principi, tev mēģina uzspiest citas vērtības un pārliecību

Tavi uzskati un principi ir tie, kas veidojušies daudzu gadu gaitā un kas padara tevi par individualitāti, personību. Mēģinot kļūt par kādu citu un domāt tā, kā tev nav raksturīgi, tu riskē agrāk vai vēlāk noniecināt sevi partnera acīs, un pats svarīgākais –savās acīs. Mākslīgi radot jaunus „pareizus” principus, tu nodod visu, kam ticēji un kā dzīvoji agrāk.

2. Ierobežo tavu brīvību

Daudziemir raksturīgi uztraukties par mīļoto cilvēku, par to, lai ar viņu nekas slikts neatgadās, tomēr, ja katru tavu kustību uzmanīgi novēro, bet tikšanās un draugus kontrolē, tā ir satraucoša zīme. Jau sākumā jāliek partnerim saprast, ka tev ir draugi un personiskā telpa, kuri jāciena un nav jāmēģina kaut ko mainīt.

3. Tev diktē, kā tev būtu “labāk”

Gan tavs darbs nav tas labākais, gan ģērbies tu ne tā, turklāt tērē pārāk daudz naudas… Ja partneris spiež mainīt to, kas tev ļoti patīk; atteikties no tā, kas sagādā prieku, nepieļauj kompromisu, aizstāvi savu viedokli. Ja šaubās par tavu patstāvību, netic taviem spēkiem un spējām, tālāka attiecību attīstība ir zem lielas jautājuma zīmes.

4. Partneris pieprasa mazāk komunicēt ar ģimeni

“Es apprecēju tevi, nevis tavu “piekabi”! Esi jau pieaugusi, pietiks visu laiku skraidīt pie vecākiem,” tā psihoterapeites klientei teicis vīrs. Gadās, ka partneri ir greizsirdīgi uz otrās pusītes radiniekiem un vēlas ierobežot komunicēšanu.

Jo vecāki kļūstam, jo vairāk tiecamies pie radiniekiem, mēs gribam atgriezties turp, kur mūs mīl un saprot.

Ja tāpēc attiecībās rodas „dumpis”, mēs vēl vairāk tiecamies tur, kur ir labi un droši. Partneri tas sanikno, nesaprašanās pieaug. Lai cik stipras būtu tavas mīlestības jūtas pret partneri, neļauj ierobežot komunicēšanu ar tuviniekiem.

5. Risinās spēle “vienos vārtos”

Diemžēl tas notiek visu laiku. Piemēram, katru nedēļas nogali tu palaid partneri uz futbola spēli ar draugiem, lai gan viņš varētu šo laiku pavadīt kopā ar tevi. Tiklīdz tu palūdz aizvest, lai iepirktos vai pasēdētu ar draudzenēm, viņam uzrodas svarīgākas darīšanas.

6. Tu vienkārši jūti, ka nevajadzētu to darīt

Tava intuīcija ir svarīgs orientieris. Dažiem tā ir vairāk attīstīta, citiem – mazāk. Tu esi pieaudzis cilvēks, ar zināmu pieredzi un vari aptuveni iztēloties, kā situācija attīstīsies. Tāpēc, ja kaut kas dara tevi piesardzīgu un rada bažas, nevajadzētu piekrist kompromisam – labāk palikt pie sava viedokļa.

7. Tava piekāpšanās negatīvi ietekmēs citus

Ja tavas piekāpšanās dēļ kaut kādā veidā var ciest trešās personas, lēmums jāpieņem ar viņu līdzdalību un ņemot vērā viņu intereses.

Kāpēc mēs piekrītam neizdevīgam kompromisam? Visbiežāk iemesls slēpjas mūsu bailēs un kompleksos. Bailes aizvainot cilvēku, izskatīties sliktam citu acīs, pārāk maigs raksturs – negodīgi cilvēki vienmēr ir gatavi to izmantot.

Vajadzētu stingri aizstāvēt savu nostāju un, pirmkārt, ņemt vērā savas intereses, lai nevienam pat nerastos vēlme tās apdraudēt.