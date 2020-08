Publicitātes foto

Kā liecina statistika, ik gadus lauksaimnieki uz katru sējuma hektāru vidēji tērē ap 100 eiro savu augu aizsardzībai pret slimībām un kaitīgajiem organismiem. No augu aizsardzības līdzekļu (AAL) kvalitātes un to efektīvas izmantošanas ir atkarīgi teju 30–40% nākamās ražas. Taču agroķīmija diemžēl ne vienmēr nostrādā tā, kā tiek gaidīts, un tas var radīt lauksaimniekam ievērojamus zaudējumus.

Šajā rakstā minētas visizplatītākās kļūdas, kas tiek pieļautas darbā ar pesticīdiem. Izvairīties no tām nav nemaz tik sarežģīti.

1. Samazinātas preparāta devas

Nereti augkopis mēģina ekonomēt un samazina darbīgās vielas koncentrāciju AAL darba šķīdumā. Šāda veida ekonomija var būt attaisnojama tikai izņēmuma gadījumos. Apzināta iestrādājamās normas samazināšana uz katru hektāru var radīt nezāļu, kaitēkļu un slimību ierosinātāju rezistenci, kā arī nepilnīgu agronomisko efektu un palielināt problēmfaktora uzliesmojuma risku. Padoms te viens: stingri jāievēro rekomendējamās preparāta lietojuma normas, kas norādītas preparāta instrukcijā.

2. Nepareiza sprauslu uzgaļu izvēle un ekspluatācija

Bieži vien tiek ignorēti ieteicamie smidzinātājsprauslu uzgaļu nomaiņas termiņi – tas veicina to funkciju veikšanas pasliktināšanos, jo netiek ievērotas darba šķīduma izsmidzināšanas normas. Tādējādi netiek nodrošināta pilnīga augu lapu daļas pārklāšana un liela daļa preparāta nenonāk vajadzīgajā vietā. Šajā gadījumā vērts parēķināt: vai izdevīgāk reizi sezonā iegādāties jaunus smidzinātāja uzgaļus vai nemērķtiecīgi izlietot dārgo agroķīmiju.

3. Darbs nepiemērotos laikapstākļos

Vēja ātrums virs 4–5 m/s, liels augu mitrums un augu apsmidzināšana augstā gaisa temperatūrā dažkārt liek pareizināt ar nulli visu efektivitāti, ko piemērotos apstākļos varētu sniegt preparāts. Ja augu aizsardzības pasākumiem nepiemēroti laikapstākļi atkārtojas no gada uz gadu, vienīgā efektīvā izeja no situācijas ir iepriekšēja AAL lietošana, tostarp kvalitatīva sējas materiāla kodināšana, kā arī agrā herbicīdu iestrāde jau augsnes pirmssējas apstrādes laikā u. c.

4. Nevienmērīga preparāta sajaukšana ar ūdeni

Šī ir ļoti izplatīta kļūda, kas visbiežāk rodas laika trūkuma vai darba procesa nepietiekamas organizācijas dēļ. Lielākoties smidzinātāja bākā izvietotais maisītājs pats fiziski nespēj izveidot viendabīgu šķīdumu dažās minūtēs. Tādējādi uz sējumiem nonāk vai nu vājas koncentrācijas darba šķīdums, vai arī šķīdums ar sējumiem letālu pesticīda koncentrāciju.

Šī problēma risināma, ja tiek izmantotas speciālās maisītājcisternas vai tiek noorganizēta jau gatava darba šķīduma atvešana uz lauku.

5. Šķīduma tīrības, ūdens cietības un pH līmeņa neievērošana

Katrs AAL preparāts strādā, ievērojot stingri noteiktos ūdens pH līmeņa un cietības rādītājus. Jo vairāk tie atšķiras no optimālajiem, jo mazāka ir konkrētā preparāta efektivitāte. Tas vai nu slikti izšķīst, vai arī zaudē savas pases īpašības par 20–50 vai pat vairāk procentiem. Turklāt – jo ilgāks laiks paiet no preparāta samaisīšanas brīža līdz tā izsmidzināšanai, jo vairāk darba šķīdums zaudē efektivitāti. Ieteikums: nepieciešamības gadījumā izmantot speciālus ūdens mīkstinātājus un dezoksidantus, kas parasti nav dārgi.

6. Nepareiza preparātu sajaukšana ar dažādām darbīgajām vielām

Saprotama ir augkopja vēlme samazināt smidzinātāja braukšanas reizes uz lauka un mēģināt vienā reizē izsmidzināt vairākus preparātus kopā ar minerālmēslojumu. Taču tas nereti noved pie tā, ka dažādu pesticīdu efektivitāte darba šķīdumā vai nu samazinās, vai arī dažādu darbīgo vielu sajaukums var pat sējumu sabojāt. Šajā gadījumā pirms lēmuma pieņemšanas noteikti vajadzētu konsultēties ar AAL ražotāju vai to oficiālo izplatītāju.

7. Smidzinātāja bākas iekšējo sienu piesārņojums

Diezin vai vajadzētu pavasarī apsmidzināt ziemājus ar fungicīdiem, ja smidzinātāja bāka nav iztīrīta pēc glifosāta lietošanas. Rezultāts ir prognozējams, un tas nebūs iepriecinošs. Tāpēc pirms jauna preparāta lietošanas ražotāji iesaka obligātā kārtā izmazgāt smidzinātāja bāku, izmantojot šim nolūkam paredzētu speciālu ķīmisko mazgāšanas līdzekli, nevis vienkārši tīru ūdeni.