Rīgā atkal uzdarbojas telefonkrāpnieki: kā tos atpazīt šoreiz? 0

17:36, 7. janvāris 2026
Rīgas Sociālais dienests informē, ka šonedēļ vairāki cilvēki atkal ir vērsušies dienestā ar informāciju par krāpnieku piedāvātu pabalstu vai pensiju pārrēķinu. Līdzīga situācija bija arī aizvadītā gada decembrī, kad krāpnieki izmantoja to pašu metodi. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem!

Kā rīkojas telefonkrāpnieki? Viņi zvana iedzīvotājiem un apgalvo, ka nepieciešams veikt pabalsta, pensijas vai darba stāža pārrēķinu. Sarunas laikā tiek pieprasīti personas dati: personas kods, bankas konta numurs vai cita sensitīva informācija. Ja iedzīvotājs atsakās sniegt šos datus, tad krāpnieki piedāvā pierakstu pie sociālā darbinieka Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, norādot konkrētu laiku, kabinetu un darbinieka vārdu.

Rīgas Sociālais dienests uzsver:
-dienesta darbinieki nezvana iedzīvotājiem, lai noskaidrotu personas datus vai aicinātu veikt pabalsta, pensijas vai darba stāža pārrēķinu;
-iedzīvotāji tiek aicināti nekādā gadījumā nesniegt svešām personām personas kodu, autentificēšanās kodus vai maksājumu kartes datus;
-šaubu gadījumā iedzīvotājiem jāsazinās ar Rīgas Sociālo dienestu, lai pārbaudītu zvana patiesumu, zvanot Rīgas Sociālajam dienestam – 67105048 vai uz Rīgas vienoto informatīvo tālruni 1201.

Ļoti svarīgi! Ja saņemat šaubīgu zvanu, nenāciet uz Rīgas Sociālo dienestu pēc krāpnieku norādījumiem. Vispirms paši piezvaniet Rīgas Sociālajam dienestam, lai pārliecinātos par informācijas patiesumu.

Rīgas Sociālais dienests aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un informēt arī savus tuviniekus par šāda veida krāpniecības mēģinājumiem.

