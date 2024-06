Foto: Paula Čurkste/LETA Foto: Paula Čurkste/LETA

Žurnāliste Ieva Alberte sociālajā tīklā aizsākusi diskusiju par dzīvokļu cenām Rīgā un tās apkārtnē. “Nesen atradu 44m2 dzīvokli par 800 eiro – īre bez komunālajiem. Skats pa logu pat nekāds. Kas tās par cenām? Kurš to spēj samaksāt? Kas ir tie darbi, kas jāstrādā, lai samaksātu par dzīvi Rīgā?

Nesen atradu 44m2 dzívokli par 800 eiro-íre bez komunàlajiem. Skats pa logu pat nekàds. Kas tàs par cenàm! Kurš to spèj samaksát? Kas ir tie darbi, kas jàstrádà, lai samaksàtu dzívi Rígà? — Ieva Alberte (@AlberteIeva) June 10, 2024

Zem tvīta izveidojusies plaša diskusija, cilvēki raksta:

“Ārprāts! Kredītā par tādu maksātu 250 eiro un pēc 10 gadiem būtu īpašuma.” Kāds cits raksta: “Mums ir 40kvm kambarītis Rīgas centrā, īre 500 EUR, vismaz skats uz parku. Bet īres cenas (un prasības) Rīgā ir diez gan mistiskas.” Kāda sekotāja Patrīcija dalās ar saviem maksājumiem, norādot, ka, lai gan dzīvo Rīgas centrā, maksā salīdzinoši maz.

Ārprāts! Kredītā par tādu maksātu 250 eiro un pēc 10 gadiem būtu īpašuma. — Burtniece 🇱🇻🇺🇦 (@Vitenav) June 10, 2024

Nu, kas nevar atļauties, dzīvo nesmukos/ mazāk optimālos dzīvokļos, kur tad liksies? Mums ir 40kvm kambarītis Rīgas centrā, īre 500 EUR, vismaz skats uz parku. Bet īres cenas (un prasības) Rīgā ir diez gan mistiskas. — Cappy 🏳️‍🌈🇱🇻 (@cappytude) June 10, 2024

Nozares pārstāvis norāda, kādu profesiju pārstāvji visbiežāk īrē dzīvokļus par šādām cenām.

Esmu īres biznesā. Man cenas par labākiem 50m2+ 690 – 950. Cenu nosaka tirgus. Klienti pamatā jaunie profesionāļi – IT, aviācija, medicīna, korpor. vadība, uzņēmējdarbība. Tavs piemērs ir ~100€ par dārgu dēļ nolaistas mājas un so so interjera, bet viņi spiež uz vietu. — Kārlis Blūmentāls (@KBlumentals) June 11, 2024

Mums 83kvm dzīvoklis Rīgas centrā 400€ bez komunālajiem. 🤷🏽‍♀️ — PATRĪCIJA HANNA (@PMurniece) June 11, 2024

Matemātika te vienkārša. Šādu dzīvokli nopirkt ir ap 60k, smuki izremontēt 12-15k (iespējams vairāk). Ok, 20k pašu kapitāls 55k hipotēka maksā mēnesī ap 550 euro, ja godīgi izīrē un maksā VID nodokli, tad 10% valstij. Kas tur paliek pāri? — ILZEGREN (@ILZEGREN22) June 11, 2024

Mans īres dežūrvienistabas dzīvoklis Stabu ielā blakus Brīvības ielas krustojumam 300 eur + komunālie. Nu tas tā, jo Pamatā dzīvoju Balvos.

Kur pie velna Tu meklē mājokli? — Jānis Pastars (@djjapanis) June 10, 2024

Mūsdienās jau prasa 2000 eur par īri Rīgā. + komunālie — Maris (@Marutks) June 11, 2024

Tas šobrīt ir hipotekārā kredīta apmērs tādam dzīvoklim. 😑 — Olga Paožole (@OlgaPaozole) June 11, 2024

Rīgas mikrorajonos sērijveida dzīvokļu vidējā cena šogad maijā salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi samazinājās par 0,1%, bet, salīdzinot ar 2024.gada sākumu, sērijveida dzīvokļu cenas kopumā saglabājušās nemainīgas, teikts nekustamo īpašumu kompānijas “Arco Real Estate” jaunākajā sērijveida dzīvokļu tirgus pārskatā.

2024.gada maijā sērijveida dzīvokļu vidējā cena noslīdēja līdz 849 eiro par kvadrātmetru.

Vienlaikus vidējā cena bija par 48% mazāka nekā 2007.gada 1.jūlijā, kad neremontēta sērijveida dzīvokļa vidējā cena sasniedza visu laiku augstāko atzīmi – 1620 eiro par kvadrātmetru. Savukārt, salīdzinot ar 2023.gada sākumu, vidējā cena samazinājusies par 7%.

Pārskatā teikts, ka 2024.gada maijā dzīvokļu piedāvājuma skaita pieaugums izraisīja nelielu sērijveida dzīvokļu vidējās cenas samazināšanos. Tomēr kopumā cenas vērtējamas kā stabilas, jo atsevišķos mikrorajonos netika konstatētas cenu svārstības, lai gan dažos mikrorajonos cenas palielinājās.

Dzīvokļu piedāvājumu skaits Rīgas lielākajos mikrorajonos pēc straujā krituma aprīlī, atkal pieauga un sasniedza marta līmeni. Tādējādi sērijveida dzīvokļu piedāvājums bija par 8% lielāks nekā pirms gada.

Rīgas lielākajos mikrorajonos kopš 2024.gada sākuma dzīvokļu cenas gan pazeminājušās, gan arī augušas. Tomēr cenu izmaiņas gada pirmajos mēnešos bija nelielas un nepārsniedza 2%. Lielākais cenu samazinājums kopš gada sākuma Rīgas mikrorajonos novērots Vecmīlgrāvī – par 1,8%. Savukārt Zolitūdē šogad konstatēts lielākais cenas pieaugums – par 1,1%. Purvciemā un Pļavniekos kopš gada sākuma cenu izmaiņas nav konstatētas.

Maijā sērijveida dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena samazinājās divistabu (par 0,5%) un trīsistabu (par 0,1%) dzīvokļiem. Turpretī četru istabu dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena maijā pieauga par 0,1%, bet vienistabas dzīvokļu cena nav mainījusies.

Maijā Rīgas mikrorajonos sērijveida dzīvokļu cenās konstatētas minimālas izmaiņas. Būtiskākais cenu pieaugums novērots Zolitūdē, kur cenas mēneša laikā palielinājās par 0,7%. Savukārt visvairāk maijā dzīvokļu cenas pazeminājās Juglā – par 0,9%. Atsevišķos mikrorajonos cenu izmaiņas maijā netika novērotas.

Sērijveida dzīvokļu augstākās cenas maijā saglabājās Teikā, kur viena kvadrātmetra vidējā cena pieauga līdz 1071 eiro par kvadrātmetru. Viena kvadrātmetra zemākā vidējā cena maijā bija Bolderājā – 644 eiro par kvadrātmetru, kas maijā nedaudz pazeminājās.

Maijā dārgākie dzīvokļi saglabājās 119. un 104. sērijas mājās, kurās cenas divistabu dzīvokļiem apmierinošā stāvoklī bija robežās no 51 000 eiro līdz 55 000 eiro atkarībā no atrašanās vietas.

Savukārt vislētākās bija lietuviešu projekta mājas, kur divistabu dzīvokļu cenu amplitūda bija no 29 000 eiro līdz 41 000 eiro, un Hruščova laika mājas, kurās cenas divistabu dzīvokļiem bija robežās no 27 000 eiro līdz 44 000 eiro atkarībā no mikrorajona.