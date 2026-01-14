9 miljoni baktēriju vienā pārī? Speciālisti atklāj, cik ātri zeķes kļūst bīstamas veselībai 0
Zeķes tiek uzskatītas par vienu no netīrākajiem apģērba gabaliem, jo tajās var atrast līdz pat deviņiem miljoniem dažādu baktēriju un sēnīšu. To atkārtota valkāšana rada ideālus apstākļus infekcijām – paaugstināts mitrums un karstums veicina mikroorganismu vairošanos, kas rada arī raksturīgo aso aromātu. Tāpēc speciālisti uzsver, ka zeķes jāmaina katru dienu.
Daudzi mēdz sevi mierināt ar domu “nekas slikts nenotiks”, taču pētījumi liecina pretējo.
Pēdas ir silta un mitra vide, kas īpaši piemērota baktēriju un sēnīšu augšanai. Uz ādas ir simtiem dažādu mikroorganismu sugu, kas barojas ar sviedriem un atmirušajām ādas šūnām, izdalot vielas ar spēcīgu aromātu.
Jo vairāk kājas svīst, jo straujāk aug baktēriju un sēnīšu populācija. Zeķes saglabā mitrumu, un pētījumi liecina, ka mikrobi uz kokvilnas auduma var saglabāties aktīvi līdz pat trim mēnešiem. Tas nozīmē, ka vakardienas zeķes jau ir pilnas ar mikroorganismiem.
“The Conversation” norāda, ka zeķes ir netīrākais apģērba gabals. Kaut gan uz T-krekla mēdz būt desmitiem tūkstošu baktēriju, zeķēs to ir miljoniem. Turklāt audums savāc visu, ar ko nonāk saskarē – mikrobus no grīdas mājās un sporta zālē, mitrām telpām, kā arī sēnītes, kas var radīt infekcijas.
Zeķēs esošie mikrobi nonāk uz gultasveļas, mēbelēm, grīdām un apaviem. Tāpēc “sportista pēda” ģimenē var izplatīties ļoti ātri. Ja jau ir konstatēta infekcija, speciālisti iesaka mājās nevalkāt zeķes un nedalīties ar saviem apaviem.
Kā ar apaviem?
Arī apavi laika gaitā uzkrāj mitrumu un mikroorganismus. Eksperti iesaka nevalkāt vienu un to pašu apavu pāri divas dienas pēc kārtas, jāļauj tiem pilnībā izžūt.
Lai izvairītos no nepatīkamas smakas un infekcijām, dermatologi iesaka:
• mazgāt kājas divas reizes dienā ar siltu ūdeni un ziepēm;
• izmantot kāju antiperspirantus;
• izvēlēties elpojošus materiālus (piemēram, bambusu);
• priekšroku dot zeķēm ar antibakteriālām piedevām, piemēram, sudrabu vai cinku.
Svarīga ir arī pareiza zeķu kopšana. Ja kājas svīst maz, pietiek ar standarta mazgāšanas režīmu. Ja svīšana ir pastiprināta, zeķes ieteicams mazgāt karstā ūdenī ar enzīmu saturošiem līdzekļiem. Tvaika gludeklis palīdz iznīcināt noturīgas baktērijas, bet žāvēšana saulē nodrošina papildu dabisku dezinfekciju UV starojuma dēļ.
Podologi arī atgādina, ka pārāk ciešu zeķu valkāšana var veicināt ieaugušu nagu veidošanos.