“Racionāli vērtējot kā jurists, tā laikam tomēr ir vista, kas dēj zelta oliņas – jau šobrīd,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja zvērināts advokāts Olavs Cers, komentējot izskanējušo ziņu, ka telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmums SIA “Tet” jāsadala un tā telekomunikāciju bizness jāpārdod mobilo sakaru kompānijai SIA “Latvijas mobilais telefons” (LMT), kas turpmāk vienādās daļās piederētu Latvijas valstij un Zviedrijas uzņēmumam “Telia Company” (“Telia”), kamēr valsts pilnībā paturētu “Tet” grupas būvkompāniju “Citrus Solutions” un elektroenerģijas tirdzniecības jomu. Nākamais solis būtu vismaz 20% LMT akciju publiskais piedāvājums (IPO) un kotēšana biržā.

“Abas šīs kompānijas strādā ar milzīgu peļņu, un šobrīd tādā vai citādā veidā Latvija kontrolē vai pārvalda vairāk nekā 51% [akciju]. Ja “Tet” tas ir tiešā veidā, tad “LMT” tas ir netiešā veidā caur trijiem akcionāriem, bet vienalga Latvija šobrīd ir vadošā abos uzņēmumos, un tiem ir liela peļņa, un Latvija līdz ar to var arī aktīvi lemt, ko ar šo peļņu darīt. Un, ja kāds vēlas kaut kādas akcijas no Latvijas atpirkt, lai varētu būt vadošais šajos uzņēmumos, tātad ir kaut kāds iemels, kāpēc kāds to grib, un tā droši vien ir peļņa,” pauda viedokli advokāts Cers TV24 raidījumā “Preses klubs”.

Līdz ar to Cers uzskata, ka šobrīd Latvijas valstij “nebūtu saprātīgi pret vienreizēju pirkuma maksu” atdot tālāko desmit, divdesmit vai pat 30 līdz 50 gadu peļņu.

“Ņemot vērā, kā šobrīd attīstās internets, 5G, mākslīgais intelekts un citas lietas, es domāju, tā peļņa varētu tikai pieaugt. Tāpēc es nesaskatu to ideju, kāpēc tas ir vajadzīgs? Ja tas ir vajadzīgs, tad to droši vien vajadzētu paskaidrot! Es nevaru iedomāties, kas tur varētu būt tāds šausmīgi stratēģisks – pateikt, kāpēc valsts grib pārdot kādu no saviem īpašumiem? Bieži vien valsts īpašumi tiek pārdoti pat izsolēs, tur ir izsoles noteikumi un vērtējumi – nu, labi, te ir runa par nekustamiem īpašumiem, bet vienalga – kāpēc šeit ir tas slepenības plīvurs pār visu?” jautāja advokāts Cers.

Savukārt otra lieta, ko advokāts uzsvēra TV24 raidījumā, ka abi šie uzņēmumi – “LMT” un “Tet”- , kuros akcijas pieder arī Latvijas valstij, pārvalda valstij stratēģisku infrastruktūru. “Tas arī nebūtu pareizi, ja to kontrolētu kāds cits, kas nav Latvijas valsts,” pārliecināts ir advokāts Cers.

Jau ziņots, ka valdība otrdien, 16.jūlijā, slēgtā sēdē vienojusās par tālākajiem scenārijiem sarunās ar telekomunikāciju uzņēmuma “Tet” un mobilo sakaru kompāniju “Latvijas mobilais telefons” (LMT) otru akcionāru – Zviedrijas uzņēmuma “Telia Company” (“Telia”), tā atzina ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS), vēstīja LETA.

Valdība esot iezīmējusi turpmākos rīcības virzienu, kas būs jāpārrunā ar “Telia”, un devusi mandātu Ekonomikas ministrijai (EM) veikt šīs sarunas. Oktobra vidū EM būs jāatskaitās valdībā par šo sarunu rezultātu un jāpiedāvā tālākie risinājumi. Valainis otrdien preses konferencē pēc valdības sēdes sacīja, ka plānots virzīties tajos scenārijos, kuri veicina valsts lomu uzņēmumos, kā arī attīsta uzņēmumu konkurētspēju starptautiskajos tirgos.

Vienlaikus Valainis norādīja, ka EM līdz 15.oktobrim jāsagatavo ziņojums valdībā ar šo sarunu rezultātiem, tostarp ar informāciju, par ko abi akcionāri vienojušies, kā arī par to, kāds varētu būt tālākais šo uzņēmumu ceļš.