Advokāts Dzanuškāns: Gribētos, lai valsts pārvalde laiku pa laikam veic tādu kā “skapja revīziju” Ieteikt







“Man kā nodokļu maksātājam, protams, gribētos dzirdēt, ka valsts pārvalde laiku pa laikam veic tādu kā skapja revīziju. Mēs, kas dzīvojam, sakrājam skapī mantas, sev nevajadzīgas lietas, kuras mēs neizmantojam. Skapis ir it kā pilns, tajā ir labas lietas, bet lai tā lietu kārtība būtu pareiza, tas skapis šad tad ir jāpatīra, jo tās lietas varbūt ir nevajadzīgas,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja zvērināts advokāts Jānis Dzanuškāns. diskutējot par valsts pārvaldi un tās funkcijām, tostarp par iecerēto Latviešu valodas aģentūras reorganizāciju, kas beigu beigās nenotiks.

Reklāma Reklāma

“Šeit ir līdzīgi – valsts pārvaldei būtu nepieciešams laiku pa laikam pārskatīt šīs te funkcijas un paskatīties, vai nav kaut kas optimizējams, varbūt kaut kas ir lieks un kaut kas ir mazināms? Diemžēl pēdējais iznāciens šādai te mazināšanai valsts pārvaldē bija, kad atnāca “Jaunais laiks”, man liekas. Viņi taisīja to lielo tīrīšanu un valsts pārvaldes mazināšanu, un tā tālāk… Pēc tam, manuprāt, valsts pārvalde ir tikai augusi visu laiku. Tajā skaitā pandēmija, kas bija it kā brīdis, kad vajadzēja varbūt mazāk strādāt un kaut ko mazāk darīt, valsts pārvalde neizmantoja šo iespēju veikt šādu te skapja iztīrīšanu un funkciju pārskatīšanu,” uzsvēra advokāts Dzanuškāns TV24 raidījumā.

Arvien ir saglabāts tāds pats ierēdniecības daudzums, kāds tas ir šobrīd. Advokāts pieļauj, ka veikt “skapja revīziju” un pārskatīt funkcijas kādam no politiskam spēkiem neesot nemaz izdevīgi.

“Viņi savu elektorātu lielā mērā balsta tieši uz ierēdņiem. Un sākt stāstīt sliktu ziņu, ka mēs jūs mazināsim un zaudēt daļu savu elektorātu, protams, varbūt nav pats pateicīgais, tāpēc politiķi izvairās no šādām te kustībām,” komentēja advokāts. Viņš raidījumā komentēja konkrētu piemēru, kas saistīts ar Latviešu valodas aģentūras (LVA) reorganizācijas ideju, no kuras beigās Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV) atteicās.

“Izskatās, ka politiķis ir pakļāvies sabiedrības vai varbūt mediju spiedienam, jo neviens referendumu par šo jautājumu nav veicis, taču viedokļus mēs lasām un vadāmies principā no medijiem, tajā skaitā no sociālajiem tīkliem,” norādīja Dzanuškāns TV24 raidījuma “Preses klubs” diskusijā par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem. “Izskatās, ka šis ir tas gadījums, kad politiķis ir mēģinājis, domājot par savu reitingu un izskatu, atteikties no labas lietas, kas ir šī te ierēdņu mazināšana,” pieļāva advokāts Dzanuškāns, komentējot Latvijas valsts pārvaldi un tās funkcijas.

Jau vēstīts, ka Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV) pieņēmusi lēmumu atteikties no Latviešu valodas aģentūras (LVA) reorganizācijas, izriet no politiķes ieraksta sociālajos tīklos, tā ziņoja LETA ceturtdien, 18.jūlijā.

Politiķe lēmumu pieņēmusi, uzklausot dažādos sabiedrības viedokļus par reorganizācijas ieceri. “Latviešu valoda ir mūsu valsts fundaments – visām mūsu kopīgajām darbībām jābūt vērstām uz tās stiprināšanu,” sociālo tīklu ierakstā pauda Čakša.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) pagājušās nedēļas sākumā atkārtotai saskaņošanai nodeva rīkojuma projektu par tās pakļautībā esošo iestāžu reorganizāciju. Lai arī nosaukumā vairs neparādījās plāni reorganizēt LVA, no rīkojuma projekta izrietēja, ka jaunajai aģentūrai tiks nodotas vairākas LVA funkcijas.

Taču tagad Čakša paziņojusi par plānu maiņu. No ministres ieraksta sociālajos tīklos noprotams, ka precizētais rīkojuma projekts Tiesību aktu projektu publiskajā portālā būs pieejams piektdien, 19.jūlijā. Rudenī IZM plāno aicināt ekspertus sniegt savus priekšlikumus un rekomendācijas valsts valodas lomas un politikas stiprināšanai, ņemot vērā tās fragmentāciju, akūtu latviešu valodas pedagogu trūkumu un citus jautājumus, teikts ministrijas izplatītajā paziņojumā.