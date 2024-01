Atbild Saeimas deputāti: Vai atbalstāt samazināto PVN likmi 12% apmērā ieviešanu sabiedriskajai ēdināšanai? Ieteikt







Vai atbalstāt samazināto PVN likmi 12% apmērā ieviešanu sabiedriskajai ēdināšanai? Vai šajā sektorā nepieciešami arī citi atbalsta mehānismi? Uz TV24 jautājumu atbild Saeimas deputāti.

Māris Kučinskis (AS): “Es domāju, ka ar to ir jāsāk, ņemot vērā, cik Vecrīga ir tukša. Katram, kam ir gadījies būt kaut kur Igaunijā vai Lietuvā, viņi redz, ka mums kaut kas nav kārtībā.”

Artūrs Butāns (NA): “Nacionālā apvienība šo vairākkārt rosināja vēl valdībā esot Vitenberga kunga laikā. Pretestība no Finanšu ministrijas ir liela. Arī šajā sasaukumā Uzņēmējdarbības apakškomisijā šo jautājumu biju aktualizējis, mums bija divas sēdes, un arī tie, kuri teica, ka ir cits vai labāks risinājums, mēs devām iespēju izteikties, bet beigās sapratām, ka tāpat 12% ir labākais risinājums. Tā nav zelta nūjiņa, bet tas ir viens no veidiem, kā palīdzēt. Tas ir politiskās izšķiršanās jautājums, vai to dara, vai nedara. Mūsuprāt, tas ir jādara.”

Andris Bērziņš (ZZS): “Sabiedriskajai ēdināšanai tas, protams, ir vajadzīgs. Es labprāt šodien balsotu, ja būtu balsojums. 12% būtu labi sabiedriskajā ēdināšanā, jo tur ir daudz problēmu un diskusiju. Bet es gribu, lai būtu jautājums arī par PVN medikamentiem.”

Aleksejs Rosļikovs (S!): “Mēs noteikti par to, lai cilvēkiem būtu mazāki nodokļi, par to, lai viņiem būtu pieejamāki pakalpojumi. Es ļoti ceru, ka “Vienotība” Juridiskajā komisijā neapraus šo iniciatīvu.”

Atis Švinka (PRO): “Konkrēta atbilde, es domāju, ir meklējama tieši šajos izvērtējumos, saprast, lai tieši nozarei būtu labāk, lai uzņēmējiem būtu labāk un lai būtu iespēja šai nozarei arī attīstīties, jo mēs skaidri zinām, ka ir smagi, grūti.”

Atis Labucis (JV): “Jā, šāda diskusija būs. Frakcijā mēs vēl ar kolēģiem par to neesam runājuši. Mēs izrunāsim ar kolēģiem un tad noteikti nāks ziņa no mums.”

Edmunds Zivtiņš (LPV): “Es esmu pārliecināts par to, ka ir nozares, kurām ir nepieciešami atvieglojumi, kā medicīna, pārtika, grāmatas, lai cilvēki vairāk lasītu, un arī šeit mans viedoklis ir tāds, ka ir nepieciešama pazeminātā PVN likme.”