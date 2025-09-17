VIDEO. Atbrauc, appludina īpašumu un aizbrauc… Īpašnieku nepatīkami pārsteidz enerģētikas uzņēmums “Conexus” 0
Gadiem ilgi rūpējies par savu īpašumu, lai tas būtu sakopts un sakārtots, bet tad vienā dienā atbrauc darbinieki, nojauc bebru aizsprostu un viss mainās. Daļa īpašuma teritorijas ir applūdusi, un šķiet, ka viss ieguldītais darbs ir vējā. Tieši tādu situāciju piedzīvojis dramaturgs Kārlis Anitens, kurš sociālo mediju platformā “Facebook” dalījās ar video par notikušo, uzdodot jautājumu – vai tiešām iedzīvotāju sadarbība ar varas struktūrām notiek šādā veidā?
Kārlis publicētajā video parāda apkārt esošo teritoriju un stāsta: “Ir ļoti forši, ka Latvijas gāze tīra savus maģistrālos gāzes vadus, jo mūsu zemes gabalu šķērso maģistrālais gāzes vads un tur pa upīti uz augšu bebri bija uztaisījuši aizsprostu. Es saprotu, ka tas viss ir jāizjauc pret mobilitātes ietvaros, bet 400 metrus zemāk pa upīti arī dzīvo cilvēki, kuri mēģina iekopt savu zemi un rezultātā viss tavs darbs… Vienkārši visiem vienalga, un tad te ir stāsts par iedzīvotāju sadarbību ar varas struktūrām – tieši kā tā sadarbība notiek? Šādā veidā?”
Zem publicētā video Kārlis raksta: “Paldies, ‘Conexus’! Šis droši vien jau ir pretmobilitātes ietvaros, jo mūsu zeme atrodas 28 km no Krievijas robežas. Forša tāda sadarbība! P.S. Un tiem visziņiem, kuri pārmet, ka tur nekas nav iekopts, vien piebildīšu, ka mūsu īpašuma robeža ir tur, kur beidzas pļāvums un īpašums atrodas aizsargājamo ainavu teritorijā. Tie, kuriem īpašumi ir šādās teritorijās, labi zina, ka tur tā nevar pļaut un cirst, kā ienāk prātā. Tur, redz, zied orhidejas, aug visādi reti audziņi, dzīvo putniņi un daudz kas cits.”
“Conexus Baltic Grid” komentē radušos situāciju
LA.LV sazinājās ar “Conexus” pārstāvjiem, lai skaidrotu radušos situāciju un pavaicātu, vai īpašniekam, kura teritorija šobrīd applūst, zaudējumi tiks atlīdzināti un kāpēc īpašnieks iepriekš netika brīdināts par iespējamajiem riskiem.
“Conexus Baltic Grid” komunikācijas daļas vadītāja Dace Baltābola skaidro, ka maģistrālo gāzesvadu ikdienas uzturēšana ir visu Latvijas iedzīvotāju enerģētiskās drošības jautājums, ņemot vērā, ka gāzesvads ir bīstama iekārta. Teritorijas, kuras šķērso maģistrālie gāzesvadi, atrodas aizsargjoslās, tāpēc tās ir jāuztur sakoptas, veicot regulāru trases attīrīšanu no kokiem un krūmiem.
Līdz ar to aizsargjoslas uzturēšana drošā stāvoklī ir gan zemes īpašnieku, gan sabiedrības interesēs, un teritoriju ikdienas ekspluatācija tiek regulēta ar normatīvajiem aktiem, kuros noteikta atbildība ir gan zemes un namīpašniekiem, gan AS “Conexus Baltic Grid” (“Conexus”) kā sistēmas pārvaldītājam, piebilst uzņēmuma pārstāve.
“Piemēram, zemes īpašniekam ir jāņem vērā, ka aizsargjoslās nav atļauta koku un krūmu audzēšana un teritorija ir regulāri jāsakopj. Tāpat normatīvie akti nosaka, ka zemes īpašniekiem jāseko līdzi tam, vai bebri nav izveidojuši dambi, to nepieciešamības gadījumā izjaucot, jo dambis nopietni apdraud meriolācijas sistēmu. Zemes īpašniekiem ir arī jānodrošina piekļuve objektam un tā aizsargjoslai, lai “Conexus” varētu veikt nepieciešamos ekspluatācijas, remonta, atjaunošanas vai pārbūves darbus,” skaidro “Conexus” pārstāve.
Esot konkrētajā teritorijā, “Conexus” darbinieki secināja, ka bebri tajā bija izveidojuši aizsprostu. Faktiski šādu situāciju zemes īpašniekam nevajadzēja pieļaut, līdz ar to “Conexus” plānoto darbu laikā šo aizsprostu likvidēja. Ūdens noplūda dabīgā reljefa virzienā, kur nedaudz tālāk atrodas arī meliorācijas sistēmas grāvis “Apšupīte”. Jebkurā gadījumā, saņemot pieteikumu par kompensāciju, tā izmaksa tiek vērtēta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, skaidro komunikācijas daļas vadītāja.
“Conexus” pārstāvji atgādina, ka informācija par īpašumiem noteiktajiem apgrūtinājumiem ir pieejama Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā (ATIS), apmeklējot tīmekļvietni https://www.vzd.gov.lv un izvēloties bezmaksas e-pakalpojumu “ATIS dati par savām zemes vienībām”.
